Trump: Po rokovaniach na Floride je dobrá šanca na dohodu medzi Kyjevom a Moskvou

  • DNES - 6:24
  • Washington/Kyjev
Americký prezident Donald Trump po nedeľňajších rokovaniach svojho tímu s predstaviteľmi Ukrajiny na Floride vyhlásil, že existuje „dobrá šanca“ na dosiahnutie dohody o ukončení vojny medzi Ukrajinou a Ruskom.

Zároveň konštatoval, že korupčný škandál, ktorý zasiahol vládu v Kyjeve, tomuto úsiliu nepomáha. TASR o tom informuje s odvolaním sa na televíziu CNN

Na Ukrajine je niekoľko zložitých problémov,“ povedal Trump novinárom na palube lietadla Air Force One, pričom narážal na „prebiehajúcu korupčnú situáciu, ktorá nie je užitočná“.

Myslím si však, že existuje dobrá šanca, že sa nám podarí dosiahnuť dohodu,“ uviedol Trump.

Vyšetrovanie korupcie v energetickom sektore prinútilo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského odvolať minulý týždeň šéfa svojej kancelárie a hlavného vyjednávača Andrija Jermaka.

Rozhovory o dosiahnutí dohody podľa neho „pokračujú a pokračujú dobre“. „Chceme zabrániť zabíjaniu ľudí,“ konštatoval šéf Bieleho domu. Dodal, že po nedeľňajších rozhovoroch s ukrajinskými predstaviteľmi hovoril s ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom a svojím osobitným vyslancom Steveom Witkoffom.

V príspevku na platforme X Zelenskyj po rokovaniach na Floride poďakoval Trumpovi za čas, ktorý venuje úsiliu na ukončenie vojny s Ruskom.

Je dôležité, aby mali rozhovory konštruktívnu dynamiku a aby sa o všetkých otázkach diskutovalo otvorene a so zameraním na zabezpečenie suverenity a národných záujmov Ukrajiny,“ napísal Zelenskyj.

Zdroj z prostredia Trumpovej administratívy v nedeľu podľa agentúry AFP uviedol, že Witkoff v pondelok odcestuje do Moskvy, kde by mal nasledujúci deň rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Zdroj: Info.sk, TASR
