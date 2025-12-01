  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 1.12.2025Meniny má Edmund
Bratislava

Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne

  • DNES - 6:12
  • Washington
Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne

Rokovania medzi ukrajinskou a americkou delegáciou na Floride sa v nedeľu po približne štyroch hodinách skončili.

Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio ich označil za veľmi produktívne, no zdôraznil, že pred dosiahnutím mierovej dohody s Ruskom zostáva ešte veľa práce. Ukrajinskí vyjednávači hodnotili stretnutie ako úspešné, informuje TASR podľa správ agentúr AP a AFP.

Mali sme ďalšie veľmi produktívne stretnutie, nadväzujúce na Ženevu a na udalosti tohto týždňa,“ uviedol Rubio po skončení schôdzky. Doplnil, že diskusie neboli venované len podmienkam ukončenia vojny na Ukrajine. „Ide aj o podmienky, ktoré Ukrajine zabezpečia dlhodobú prosperitu... Myslím si, že na tom dnes pracujeme, ale je ešte veľa práce pred nami,“ poznamenal.

Šéf americkej diplomacie podotkol, že Rusko bude hrať kľúčovú úlohu v akejkoľvek mierovej dohode. „Je tu veľa premenných a samozrejme je tu ešte jedna strana, ktorá bude musieť byť súčasťou rovnice,“ povedal Rubio.

Tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov, ktorý viedol delegáciu Kyjeva, označil rokovania za produktívne a úspešné. „Naším cieľom je prosperujúca a silná Ukrajina. Diskutovali sme o všetkých záležitostiach, ktoré sú pre Ukrajinu dôležité. A USA nás veľmi podporili,“ skonštatoval Umerov. Podľa CNN ani jeden z predstaviteľov delegácií neodpovedal novinárom na otázky.

Nemenovaný zdroj pre AFP uviedol, že rokovania vôbec neboli jednoduché. „Proces hľadania formulácií a riešení nie je ľahký,“ uviedol, avšak diskusiu označil za konštruktívnu.

Z amerických predstaviteľov bol na stretnutí aj osobitný vyslanec Bieleho domu Steve Witkoff a zať prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner. Práve Witkoff by mal nasledujúci týždeň odcestovať do Moskvy na stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Sky New píše, že súčasťou delegácie by mohol byť aj Kushner. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že schôdzka by sa mala uskutočniť do štvrtka.

Spojené štáty po konzultáciách s ruskými predstaviteľmi pripravili 28-bodový plán na ukončenie bojov, ktorý podľa medializovaných správ počítal s významnými ústupkami zo strany Kyjeva. Predošlú nedeľu o úpravách návrhu, ktorý mnohé krajiny aj odborníci vnímali ako proruský, rokovali v Ženeve zástupcovia USA, Ukrajiny a európskych štátov. Podľa Trumpa dokument po týchto rokovaniach prešiel bližšie nešpecifikovanými zmenami. Rokovania ocenili ukrajinskí predstavitelia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump: Po rokovaniach na Floride je dobrá šanca na dohodu medzi Kyjevom a Moskvou

Trump: Po rokovaniach na Floride je dobrá šanca na dohodu medzi Kyjevom a Moskvou

DNES - 6:24Zahraničné

Americký prezident Donald Trump po nedeľňajších rokovaniach svojho tímu s predstaviteľmi Ukrajiny na Floride vyhlásil, že existuje „dobrá šanca“ na dosiahnutie dohody o ukončení vojny medzi Ukrajinou a Ruskom.

Prevádzku letiska vo Vilniuse opäť narušili balóny

Prevádzku letiska vo Vilniuse opäť narušili balóny

VČERA - 19:21Zahraničné

Letisko v litovskom hlavnom meste Vilnius v nedeľu dočasne pozastavilo svoju prevádzku pre podozrenie na balóny v jeho vzdušnom priestore.

Vosveteit.sk
Ak vidíš toto správanie mobilu, môže byť neskoro. Hackeri milujú ľudí, ktorí tieto veci prehliadajúAk vidíš toto správanie mobilu, môže byť neskoro. Hackeri milujú ľudí, ktorí tieto veci prehliadajú
POZOR! Vznikli tisíce falošných sviatočných e-shopov a stovky z nich cielia aj na Slovensko, varujú expertiPOZOR! Vznikli tisíce falošných sviatočných e-shopov a stovky z nich cielia aj na Slovensko, varujú experti
Kolaps Mayských miest nespôsobilo len sucho: Vedci identifikovali príčiny, ktoré pretrvávajú dodnesKolaps Mayských miest nespôsobilo len sucho: Vedci identifikovali príčiny, ktoré pretrvávajú dodnes
Planéta Theia, ktorá sa zrazila so Zemou a pomohla vytvoriť Mesiac, bola našim vesmírnym susedom, konštatujú astronómoviaPlanéta Theia, ktorá sa zrazila so Zemou a pomohla vytvoriť Mesiac, bola našim vesmírnym susedom, konštatujú astronómovia
Robot od LG má silu rozdrviť ľudskú lebku. Inžinier tvrdí, že firma to roky ignorovalaRobot od LG má silu rozdrviť ľudskú lebku. Inžinier tvrdí, že firma to roky ignorovala
Ozempic mal len potláčať hlad. Výskumníci neverili vlastným dátam, telo ovplyvňuje ďalším spôsobomOzempic mal len potláčať hlad. Výskumníci neverili vlastným dátam, telo ovplyvňuje ďalším spôsobom
Stovky robotov práve nahradili ľudí v skladoch. Toto je prvý krok k svetu, kde pre človeka nezostane miestoStovky robotov práve nahradili ľudí v skladoch. Toto je prvý krok k svetu, kde pre človeka nezostane miesto
Hackeri zasiahli populárnu službu medzi Slovákmi. Únik dát môže rozbehnúť novú a najmä personalizovanú vlnu phishinguHackeri zasiahli populárnu službu medzi Slovákmi. Únik dát môže rozbehnúť novú a najmä personalizovanú vlnu phishingu
Liek na cukrovku, ktorý používame už viac ako 60 rokov, má skryté vlastnosti, hovoria lekári: Konečne už vieme, ako naozaj fungujeLiek na cukrovku, ktorý používame už viac ako 60 rokov, má skryté vlastnosti, hovoria lekári: Konečne už vieme, ako naozaj funguje
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP