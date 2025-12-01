Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne
- DNES - 6:12
- Washington
Rokovania medzi ukrajinskou a americkou delegáciou na Floride sa v nedeľu po približne štyroch hodinách skončili.
Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio ich označil za veľmi produktívne, no zdôraznil, že pred dosiahnutím mierovej dohody s Ruskom zostáva ešte veľa práce. Ukrajinskí vyjednávači hodnotili stretnutie ako úspešné, informuje TASR podľa správ agentúr AP a AFP.
„Mali sme ďalšie veľmi produktívne stretnutie, nadväzujúce na Ženevu a na udalosti tohto týždňa,“ uviedol Rubio po skončení schôdzky. Doplnil, že diskusie neboli venované len podmienkam ukončenia vojny na Ukrajine. „Ide aj o podmienky, ktoré Ukrajine zabezpečia dlhodobú prosperitu... Myslím si, že na tom dnes pracujeme, ale je ešte veľa práce pred nami,“ poznamenal.
Šéf americkej diplomacie podotkol, že Rusko bude hrať kľúčovú úlohu v akejkoľvek mierovej dohode. „Je tu veľa premenných a samozrejme je tu ešte jedna strana, ktorá bude musieť byť súčasťou rovnice,“ povedal Rubio.
Tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov, ktorý viedol delegáciu Kyjeva, označil rokovania za produktívne a úspešné. „Naším cieľom je prosperujúca a silná Ukrajina. Diskutovali sme o všetkých záležitostiach, ktoré sú pre Ukrajinu dôležité. A USA nás veľmi podporili,“ skonštatoval Umerov. Podľa CNN ani jeden z predstaviteľov delegácií neodpovedal novinárom na otázky.
Nemenovaný zdroj pre AFP uviedol, že rokovania vôbec neboli jednoduché. „Proces hľadania formulácií a riešení nie je ľahký,“ uviedol, avšak diskusiu označil za konštruktívnu.
Z amerických predstaviteľov bol na stretnutí aj osobitný vyslanec Bieleho domu Steve Witkoff a zať prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner. Práve Witkoff by mal nasledujúci týždeň odcestovať do Moskvy na stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Sky New píše, že súčasťou delegácie by mohol byť aj Kushner. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že schôdzka by sa mala uskutočniť do štvrtka.
Spojené štáty po konzultáciách s ruskými predstaviteľmi pripravili 28-bodový plán na ukončenie bojov, ktorý podľa medializovaných správ počítal s významnými ústupkami zo strany Kyjeva. Predošlú nedeľu o úpravách návrhu, ktorý mnohé krajiny aj odborníci vnímali ako proruský, rokovali v Ženeve zástupcovia USA, Ukrajiny a európskych štátov. Podľa Trumpa dokument po týchto rokovaniach prešiel bližšie nešpecifikovanými zmenami. Rokovania ocenili ukrajinskí predstavitelia.
