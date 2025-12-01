Na Slovensko dorazila vzácna návšteva, tento herec sa prechádzal po Tatrách
- DNES - 6:06
- Vysoké Tatry
Herec bol počas svojej návštevy ubytovaný v jednom z hotelov na Štrbskom Plese.
Americký herec a režisér Ben Stiller absolvoval vo Vysokých Tatrách obhliadku možných filmových lokalít. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Tatry Mountain Resorts (TMR) Marián Galajda. Podľa jeho slov bola obhliadka súčasťou príprav na nakrúcanie nového filmu, ktoré je predbežne plánované na rok 2027.
Stiller bol počas svojej návštevy ubytovaný v jednom z hotelov na Štrbskom Plese. Navštívil prostredie Sliezskeho domu, prešiel sa okolo Popradského plesa a lanovkou sa vyviezol do výšky 1751 metrov, aby si pozrel výhľady zo Skalnatého plesa.
„Americká produkčná spoločnosť stojaca za pripravovaným filmom potvrdila, že Vysoké Tatry patria v tejto chvíli medzi potenciálnych kandidátov pre nakrúcanie. Pozitívne dojmy režiséra Stillera z tatranskej obhliadky podľa nich zvýšili šance regiónu,“ uviedol Galajda.
TMR deklarovala, že ak sa filmári definitívne rozhodnú pre Slovensko, nakrúcanie bude prebiehať v úzkej spolupráci s ňou, pričom je tak ako pri obhliadkach pripravená poskytnúť filmovému štábu komplexné zázemie, podporu a potrebnú logistiku priamo v teréne aj počas samotného nakrúcania.
