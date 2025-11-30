  • Články
Prevádzku letiska vo Vilniuse opäť narušili balóny

  • DNES - 19:21
  • Vilnius
Letisko v litovskom hlavnom meste Vilnius v nedeľu dočasne pozastavilo svoju prevádzku pre podozrenie na balóny v jeho vzdušnom priestore. Ide o najnovší incident, ktorý narušil leteckú dopravu v Pobaltí, informuje TASR podľa agentúry Reuters.

Letisko vo Vilniuse bolo od začiatku októbra pre podobné incidenty uzavreté najmenej desaťkrát. Tamojšia vláda tvrdí, že balóny, ktoré prenikajú do vzdušného priestoru krajiny, posielajú cez hranicu bieloruskí pašeráci cigariet. Túto aktivitu označuje za hybridný útok a bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka viní z toho, že proti pašerákom zámerne nezasahuje.

V reakcii na tieto incidenty uzavrela Litva v októbri oba hraničné priechody s Bieloruskom. Minulý týždeň ich však opäť otvorila. Lukašenko označil uzatvorenie hraníc za súčasť údajnej hybridnej vojny vedenej proti Minsku.

Zdroj: Info.sk, TASR
