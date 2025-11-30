V nákupnom centre behal diviak, policajti ho „zatkli“ pri pečive
- DNES - 18:59
- Plzeň
Diviak sa vybral na nákupy.
V sobotu (29.11.) krátko pred poludním došlo ku kurióznej situácii v nákupnom centre v Plzni. Medzi regálmi sa preháňal diviak, ktorý svoj výlet ukončil až v oddelení pečiva.
Ako informoval denik.cz, kuriózny incident sa odohral v obchodnom dome na Rokycanskej triede, ktorý sa nachádza na okraji mesta v blízkosti polí a lesov. Zviera sa dostalo dovnútra a vyvolalo rozruch medzi nakupujúcimi aj personálom.
„O 11:43 sme prijali oznámenie na linku 156 od ochranky nákupného centra, že v predajni kvetinárstva v Tescu na Rokycanskej ulici sa pohybuje divé prasa,“ potvrdila hovorkyňa mestskej polície Jana Pužmanová.
Diviak však v kvetinárstve nezostal dlho a zamieril hlbšie do obchodu do sekcie potravín. Privolané hliadky mestskej polície ho nakoniec dostihli v oddelení pečiva.
„Prasa strážnici nakoniec zaistili za pomocou dvoch odchytových tyčí a potom ho spoločnými silami dostali von z nákupného centra,“ opísala zásah Pužmanová.
Celý príbeh má šťastný koniec. Zviera nebolo zranené a policajti ho následne odviedli na neďaleké pole, kde ho vypustili späť do voľnej prírody.
