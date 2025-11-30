  • Články
Polícia vyšetruje tragické úmrtie ženy a dieťaťa v Düsseldorfe, podozrivým je Slovák

  • DNES - 17:39
  • Düsseldorf
Polícia vyšetruje tragické úmrtie ženy a dieťaťa v Düsseldorfe, podozrivým je Slovák

Otec dieťaťa je v nemocnici s ťažkými zraneniami.

Nemecké úrady vyšetrujú prípad násilnej smrti ženy a malého dieťaťa, ktorých telá boli nájdené v byte v Düsseldorfe. Ako informoval portál noviny.sk, hlavným podozrivým je 43-ročný Slovák, ktorý je zároveň otcom dieťaťa.

Telá boli objavené v sobotu (29. 11.) dopoludnia v bytovom dome v mestskej časti Oberbilk. Polícia v stanovisku uviedla, že podozrivý muž bol s vážnymi zraneniami prevezený do nemocnice.

Kriminalisti zároveň podľa hovorkyne zabezpečovali na mieste stopy, informovala tlačová agentúra DPA. Bližšie detaily k okolnostiam úmrtia zatiaľ neboli zverejnené a prokuratúra v Düsseldorfe ich očakáva najskôr v pondelok.

Podľa informácií polície z minulosti neboli v súvislosti s rodinou evidované žiadne zásahy týkajúce sa domáceho násilia.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR uviedlo, že Veľvyslanectvo SR v Berlíne doposiaľ nebolo nemeckými orgánmi o prípade oficiálne informované a nebola k nemu ani vznesená žiadosť o konzulárnu pomoc. Situáciu však ministerstvo sleduje a v prípade potreby je pripravené poskytnúť konzulárnu asistenciu v rámci svojich kompetencií.

Zdroj: Info.sk, noviny.sk
