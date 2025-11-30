Polícia vyšetruje tragické úmrtie ženy a dieťaťa v Düsseldorfe, podozrivým je Slovák
- DNES - 17:39
- Düsseldorf
Otec dieťaťa je v nemocnici s ťažkými zraneniami.
Nemecké úrady vyšetrujú prípad násilnej smrti ženy a malého dieťaťa, ktorých telá boli nájdené v byte v Düsseldorfe. Ako informoval portál noviny.sk, hlavným podozrivým je 43-ročný Slovák, ktorý je zároveň otcom dieťaťa.
Telá boli objavené v sobotu (29. 11.) dopoludnia v bytovom dome v mestskej časti Oberbilk. Polícia v stanovisku uviedla, že podozrivý muž bol s vážnymi zraneniami prevezený do nemocnice.
Kriminalisti zároveň podľa hovorkyne zabezpečovali na mieste stopy, informovala tlačová agentúra DPA. Bližšie detaily k okolnostiam úmrtia zatiaľ neboli zverejnené a prokuratúra v Düsseldorfe ich očakáva najskôr v pondelok.
Podľa informácií polície z minulosti neboli v súvislosti s rodinou evidované žiadne zásahy týkajúce sa domáceho násilia.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR uviedlo, že Veľvyslanectvo SR v Berlíne doposiaľ nebolo nemeckými orgánmi o prípade oficiálne informované a nebola k nemu ani vznesená žiadosť o konzulárnu pomoc. Situáciu však ministerstvo sleduje a v prípade potreby je pripravené poskytnúť konzulárnu asistenciu v rámci svojich kompetencií.
