Fidan: Kyjev a Moskva sú čoraz ochotnejšie uzavrieť mierovú dohodu

Rusko a Ukrajina sú čoraz ochotnejšie dosiahnuť mierovú dohodu, uviedol turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan v rozhovore pre nemecké nedeľné noviny Welt am Sonntag. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Po štyroch rokoch vyčerpávajúcej vojny sú strany pripravenejšie uzavrieť mier,“ povedal Fidan. „Videli rozsah ľudského utrpenia a ničenia a spoznali svoje vlastné limity,“ zhodnotil.

Turecko chápe, že ruský prezident Vladimir Putin je v súčasnosti pripravený prijať mierovú dohodu za určitých podmienok a s týmto postojom bola oboznámená ukrajinská strana, povedal Fidan. Turecko sa podieľalo „na určitých aspektoch tohto procesu“, skonštatoval a pripomenul, že vojna si vyberá vysokú daň aj na Rusku.

Podľa Fidana je dohoda, o ktorej sa diskutuje, dôležitá nielen pre ukončenie vojny na Ukrajine, „ale aj pre dosiahnutie trvalej stability pre celú Európu“. „V tejto súvislosti by sme sa mali bližšie pozrieť na určité články dohody, ktoré majú zaistiť bezpečnosť Európy. Vidím v nich historickú príležitosť, ako zabrániť ďalším útokom,“ doplnil šéf rezortu diplomacie.

Naďalej nie je jasné, aké konkrétne bezpečnostné záruky by Ukrajina mohla získať. Putin ale nedávno vyhlásil, že Rusko by mohlo poskytnúť písomné uistenie, že nezaútočí na žiadnu z európskych krajín, dodala DPA.

Zdroj: Info.sk, TASR
