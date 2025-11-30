  • Články
Bratislava

Ukrajinská a americká delegácia začali rokovania o mierovom pláne

  • DNES - 16:38
  • Washington
Ukrajinská a americká delegácia začali v nedeľu na Floride rokovania o mierovom pláne na ukončenie vojny na Ukrajine. Potvrdil to tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany a vedúci ukrajinskej delegácie Rustem Umerov, informuje TASR.

Som v neustálom kontakte s prezidentom Ukrajiny (Volodymyrom Zelenským). Máme jasné usmernenia a priority – ochranu ukrajinských záujmov, vecný dialóg a pokrok na základe výsledkov dosiahnutých v Ženeve,“ napísal Umerov na sociálnej sieti Telegram. Doplnil, že cieľom je dosiahnutie „skutočného“ mieru.

Ukrajinskí vyjednávači sa stretávajú s vysokopostavenými predstaviteľmi americkej administratívy - ministrom zahraničných vecí USA Marcom Rubiom, osobitným vyslancom Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom, zaťom a poradcom prezidenta Donalda Trumpa.

Druhé kolo rokovaní nadväzuje na stretnutie, ktoré sa pred týždňom uskutočnilo vo švajčiarskej Ženeve. Pôvodný americký návrh mierového plánu, ktorý sa výrazne prikláňal k požiadavkám Moskvy, bol následne revidovaný počas tohto stretnutia.

Americká strana zároveň zdôraznila, že návrh zostáva „živým a vyvíjajúcim sa dokumentom“, ktorý sa upravuje podľa spätnej väzby partnerov.

Zatiaľ však nie je jasné, aký bude postoj Ruska k podmienkam, o ktorých sa rokuje. Očakáva sa, že americký tím nasledujúci týždeň odcestuje do Moskvy na rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, napísala CNN.

Zdroj: Info.sk, TASR
