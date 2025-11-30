Obľúbené nízkokalorické sladidlo môže poškodiť pečeň
Bežná súčasť žuvačiek bez cukru, cukríkov či diétnych potravín môže predstavovať skryté riziko pre naše zdravie.
Vedci z Washingtonovej univerzity v St. Louis zistili, že konzumácia sladidla sorbitol môže prispieť k rozvoju vážneho ochorenia pečene.
Sorbitol obsahuje o 35 % menej kalórií ako cukor, pričom dosahuje asi 60 % jeho sladkosti. Je preto hojne využívaný v potravinárskom priemysle, najmä v produktoch pre diabetikov a v rôznych nízkokalorických výrobkoch.
Nová štúdia, v ktorej vedci experimentovali na zebričkách (danio pruhované), však naznačuje, že jeho nadmerná konzumácia prináša vážne riziká.
Keď črevné baktérie nestíhajú
Výskum sa zameral na to, ako telo spracúva sorbitol. Za normálnych okolností dokážu črevné baktérie rozložiť primerané množstvo tohto sladidla (napríklad z ovocia) na neškodné vedľajšie produkty. Problém nastáva, keď je sorbitolu priveľa alebo keď je narušená črevná mikroflóra.
Ak sa sorbitol hromadí v črevách rýchlejšie, než ho mikróby dokážu spracovať, presúva sa do pečene. Tam ho telo premení na formu fruktózy. Je známe, že pečeň mení nadbytočnú fruktózu na tuk.
Cesta k stukovateniu pečene
Hromadenie tuku v pečeňových bunkách vedie k zápalom a potenciálne trvalému poškodeniu. Tento stav je známy ako metabolicky asociovaná steatotická choroba pečene (MASLD), v minulosti nazývaná nealkoholová tuková choroba pečene.
Štúdia naznačuje, že produkciu sorbitolu v tele môže spustiť aj vysoká hladina glukózy po jedle, a to aj u zdravých ľudí. Riziko sa zvyšuje kombináciou konzumácie príliš veľkého množstva glukózy a sorbitolu.
Tichý zabijak bez príznakov
Odborníci upozorňujú, že MASLD je rozšírené ochorenie, o ktorom mnohí pacienti ani nevedia. V počiatočných štádiách totiž často nemá žiadne príznaky. Niektorí môžu pociťovať únavu alebo nejasný tlak v pravej hornej časti brucha, no tieto signály sa ľahko prehliadnu.
Diagnóza sa zvyčajne stanoví až na základe krvných testov alebo ultrazvuku. Ak sa však ochorenie zachytí včas, je možné ho zvrátiť. Liečba sa zameriava najmä na zmenu životného štýlu - redukciu hmotnosti, pravidelný pohyb a kontrolu súvisiacich stavov, ako je cukrovka či vysoký cholesterol.
Najčastejšie mýty o pití alkoholu: Zabudnite na teplo či kávu
Ľudia konzumujú alkohol už viac ako desaťtisíc rokov, čo je dostatočne dlhá doba na to, aby vzniklo množstvo teórií o jeho účinkoch. Niektoré z nich sa však dajú vedecky vyvrátiť.
Muž sa mesiac nevyprázdnil, extrémna zápcha ho nakoniec zabila
Mužovi uviazlo v črevách 8 kilogramov stolice. Rodina preto podala trestné oznámenie.
Mali by sme v zime večerať skôr? Načasovanie jedla je dôležitejšie, ako si myslíte
Načasovanie večere dokáže ovplyvniť spánok a náladu.
Príznaky rakoviny pankreasu bývajú často nešpecifické
Príznaky rakoviny pankreasu bývajú často nešpecifické a ľahko zameniteľné za menej závažné ochorenia.