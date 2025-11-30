Liga za duševné zdravie: Regulovať sociálne siete je nevyhnutné, samotný zákaz však problém nerieši
Regulovať sociálne siete aj umelú inteligenciu (AI) je podľa riaditeľa Ligy za duševné zdravie (LDZ) Andreja Vršanského nevyhnutné, no samotný zákaz problém nevyrieši.
„Bolo by skvelé, ak by Slovensko prijalo v tejto oblasti ozajstné riešenie a neuchýlilo sa iba k zákazu, ktorý sám osebe nemôže na veľkej škále fungovať,“ uviedol pre TASR.
Zákaz sociálnych sietí do istého veku môže podľa neho zlepšiť duševné zdravie detí len vtedy, ak bude súbežne budovaný systém mimoškolských a komunitných aktivít zameraných na posilnenie ich duševnej pohody. „Bez investícií do komunitných služieb v oblasti duševného zdravia mladí ľudia zákaz nebudú rešpektovať jednoducho preto, lebo nebudú mať funkčné alternatívy trávenia voľného času,“ upozornil Vršanský.
Zlepšovať by sa podľa jeho slov mali aj iné služby založené na koncepte zotavenia, bezpečnom prostredí a rovesníckej či profesionálnej pomoci. „Dostupnej vtedy, keď to mladí ľudia potrebujú, a nie vtedy, keď sa prebijú cez bariéry systému,“ zdôraznil. Pripustil, že v spojení s pozitívnymi aktivitami potom môže vekové obmedzenie prístupu na sociálne siete výrazne prispieť k zlepšeniu duševného zdravia mladých.
Vršanský ocenil, že prezident SR Peter Pellegrini pokračuje v téme, ktorú otvorili detskí psychiatri a ďalší odborníci v rámci odporúčaní na používanie obrazoviek u detí a mládeže. Pripomenul, že otázka regulácie sociálnych sietí rezonuje v mnohých krajinách Európy, ale aj v Austrálii či na Novom Zélande.
Sociálne siete aj AI sú podľa neho rizikové preto, lebo motivujú k izolácii a oslabujú budovanie reálnych medziľudských vzťahov. „V tomto zmysle pozorujeme nárast duševných problémov mladých ľudí a nepochybne to súvisí aj so sociálnymi sieťami,“ dodal.
Pellegrini na slávnostnom zhodnotení roka Úradu komisára pre deti 20. novembra vyzval na odbornú diskusiu o možnom vekovom obmedzení prístupu detí na sociálne siete. Navrhol otvoriť diskusiu o prípadnom zákaze používania sociálnych sietí pre deti do 13 rokov a pre deti do 15 rokov so súhlasom rodičov.
