Vianočný kaktus vám nekvitne? Toto sú 4 najčastejšie chyby, ktorými rastlinu zabíjate
- DNES - 19:34
- Bratislava
Pestovanie vianočného kaktusu sa často končí sklamaním z opadnutých pukov alebo zvädnutých listov. Toto sú štyri hlavné omyly, ktorých sa pestovatelia dopúšťajú.
Hoci sa táto rastlina volá kaktus, jej pestovanie si vyžaduje trochu iný prístup, než by ste čakali. Aby ste sa tento rok dočkali bohatej nádielky kvetov a vyhli sa hnilobe či škodcom, stačí dodržať niekoľko základných pravidiel.
1. Prehnané polievanie kaktusu
Najčastejšou chybou je príliš časté polievanie. Vianočný kaktus je sukulent a je mimoriadne citlivý na vodu. Nadbytok vody vedie k ochabnutým, stmavnutým listom, čiernym škvrnám a nakoniec k hnilobe koreňov.
Vlhké prostredie navyše priťahuje škodcov, ktoré kladú vajíčka do vlhkého substrátu. Pred polievaním vždy skontrolujte pôdu prstom. Vrchná vrstva (približne 2-3 cm) musí byť pred ďalšou zálievkou úplne suchá.
2. Nesprávne svetlo a chýbajúca tma
Priveľa priameho slnka spôsobí spálenie listov, ktoré sčervenajú alebo zhnednú. Naopak, v príliš tmavej miestnosti kaktus nezakvitne. Ideálne je jasné, ale rozptýlené svetlo (napríklad východné okno alebo použitie záclony na južnom okne).
Vianočný kaktus potrebuje na naštartovanie kvitnutia striedanie dňa a noci. Približne 6 až 8 týždňov pred Vianocami mu musíte dopriať 12 až 14 hodín úplnej tmy každú noc.
3. Teplotné šoky a prievan
Veľké výkyvy teplôt sú hlavným dôvodom, prečo rastlina zhodí puky ešte predtým, ako sa otvoria. Vyhnite sa preto prievanu. Rastlina by nemala byť pri netesniacich oknách ani v blízkosti radiátorov.
Na kvitnutie sú dôležité aj chladnejšie noci. Rastlina znesie v noci pokles teploty až k 13°C, pričom cez deň vyžaduje teplo. Ak ju však držíte na mieste, kde je stabilne 24°C vo dne v noci, pravdepodobne nezakvitne.
4. Prehnojenie v nesprávnom čase
Hoci hnojivo v jarných a letných mesiacoch rastline prospeje, v období kvitnutia a vegetačného pokoja to s ním netreba preháňať. Nadbytok živín môže poškodiť korene.
Rastlina nie je náročná na typ hnojiva, no odporúčajú sa skôr hnojivá s postupným uvoľňovaním. Tie dodávajú živiny postupne počas niekoľkých týždňov, čím sa znižuje riziko „spálenia“ koreňov, ktoré hrozí pri tekutých koncentrátoch. Často ich stačí aplikovať len raz alebo dvakrát do roka.
Pre zvieratá v zoo je dôležitý nemenný režim aj na Štedrý deň
Štedrý deň v zoologickej záhrade je špeciálny najmä pre návštevníkov, ktorí môžu nahliadnuť do každodennej práce chovateľov a dozvedieť sa viac o starostlivosti o zvieratá v zimnom období.
Čo si pustiť k štedrej večeri? Najkrajšie slovenské a svetové koledy
Vôňa ihličia, chuť medovníkov a blikajúce svetielka. To všetko tvorí telo Vianoc, ale ich dušou je hudba.
Vianočné vinše 2025: Veľký prehľad najkrajších vianočných prianí
Hľadáte tie správne slová, ktorými by ste počas sviatkov potešili svojich blízkych, no múza vás práve opustila?
Spevák Barry Manilow oznámil, že na pľúcach má ložisko rakoviny
Barry Manilow má rakovinu pľúc a pre operáciu musí zmeniť termíny svojich januárových koncertov.