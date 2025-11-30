Pozor na kryptopodvody: Takto obrali podvodníci obete o viac ako 27 000 eur
Polícia varuje verejnosť pred narastajúcim počtom kryptomenových podvodov.
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave v posledných dňoch zaznamenalo tri závažné prípady, pri ktorých obete prišli o finančné prostriedky v celkovej výške presahujúcej 27 000 eur. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Páchatelia, ktorí vystupujú ako „odborníci na kryptomeny“, „poradcovia“ alebo „zamestnanci kryptoplatformy“, kontaktujú poškodených s cieľom získať vzdialený prístup k ich elektronickým zariadeniam a následne k bankovým účtom.
Polícia zaznamenala tri prípady, v ktorých podvodníci zmanipulovali obete, aby si do počítača alebo telefónu nainštalovali špecifické aplikácie.
Prvý prípad: 55-ročná žena bola opakovane presviedčaná neznámym mužom, aby si nainštalovala aplikáciu spojenú s kryptomenami. Počas telefonátu získal páchateľ kontrolu nad jej telefónom, z jej účtu previedol na svoj účet 5 000 € a bez jej vedomia sa pokúsil založiť nový bankový účet a požiadať o úver v jej mene.
Druhý prípad: 62-ročný muž, ktorého kontaktovala osoba vystupujúca ako „manažér krypto transakcií“, si nainštaloval do počítača program. Po umožnení prístupu k internetbankingu podvodníci pod zámienkou „prevodu zisku“ presmerovali finančné prostriedky na cudzie účty a okradli ho o viac ako 16 000 €.
Tretí prípad: Ďalší 62-ročný muž dostal telefonát od údajného zamestnanca kryptospoločnosti, ktorý mu tvrdil, že mu evidujú zisk z minulých rokov. Podmienkou pre vyzdvihnutie zisku bolo najprv zaslanie vlastných finančných prostriedkov. Po odoslaní sumy vyše 6 000 € podvodník komunikáciu ukončil.
V súvislosti s týmito udalosťami polícia opäť vyzýva verejnosť k maximálnej opatrnosti a zdôrazňuje kľúčové bezpečnostné pravidlá:
- Nikdy neposkytujte údaje z dokladov ani overovacie kódy.
- Neotvárajte odkazy a neinštalujte aplikácie, ktoré vám odporučí neznáma osoba.
- Ak máte podozrenie na podvod, okamžite kontaktujte svoju banku a následne Policajný zbor.
