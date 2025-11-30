Zdravotné poisťovne začnú nové preukazy poistencov posielať začiatkom decembra
Doručovať ich budú doporučene poštou na adresu uvedenú v prihláške, prípadne na zvolené kontaktné miesto. Pre TASR to potvrdili všetky tri zdravotné poisťovne.
Upozornili, že na rozdiel od minulosti poistenci už nemusia starý preukaz odovzdávať. Súkromná zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera aj Union ZP odporúčajú starú kartičku skartovať.
Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) podá nové preukazy na prepravu 10. decembra. Poistencom ich doručí doporučene, na adresu, ktorú uviedli v prihláške, pričom poisťovňa o stave doručovania notifikovať nebude. „Preukaz poistenca bude zaslaný spolu so sprievodným listom, na ktorom bude uvedený QR kód na účel stiahnutia si mobilnej aplikácie. Prístup do e-pobočky VšZP aj mobilnej aplikácie VšZP Peňaženka zdravia si každý poistenec aktivuje sám, kde si zvolí prihlasovacie meno a heslo,“ doplnila poisťovňa.
Dôvera začne preukazy odosielať medzi 4. a 10. decembrom. „Preukazy poistencov budú doručované poštou podľa adresy, ktorú si poistenci uviedli ako adresu na doručenie preukazu, alebo, ak si zvolili osobné prevzatie, tak im preukaz poistenca doručíme do pobočky, ktorú si zvolili,“ priblížil hovorca poisťovne Matej Štepiansky. Poistencov s uvedenými kontaktnými údajmi bude Dôvera informovať. Prihlasovacie prístupy do e-pobočky a mobilnej aplikácie nebude posielať. Ako podotkol Štepiansky, poistenci si ich vytvoria sami pri registrácii. „Budú na to potrebovať telefónne číslo, e-mail, rodné číslo a identifikačné číslo poistenca z novej kartičky,“ spresnil. Priblížil tiež, že k Dôvere od januára prechádza 57.083 nových poistencov.
Union začne s podaním už 1. decembra. Preukazy bude posielať doporučene „do vlastných rúk“. Noví poistenci spolu s kartičkou dostanú aj prihlasovacie údaje do online pobočky a mobilnej aplikácie. O doručovaní budú informovaní SMS správou alebo e-mailom vo všetkých fázach - od podania zásielky až po jej uloženie na pošte či kontaktnom mieste. Podľa hovorkyne Beáty Dupaľovej Ksenzsighovej prechádza do poisťovne 35.250 nových poistencov.
Poisťovne zároveň pripomínajú, že poistenci sú povinní nahlásiť zmenu zdravotnej poisťovne zamestnávateľovi najneskôr do 8. januára 2026. „Ak má poistenec viacerých zamestnávateľov, je potrebné túto zmenu oznámiť všetkým. Poistenci VšZP tak môžu urobiť aj elektronicky alebo osobne v pobočke,“ doplnila štátna poisťovňa. VšZP zároveň uviedla, že aktuálny stav poistencov zverejní po potvrdení údajov z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
