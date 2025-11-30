  • Články
Bolesť hornej časti brucha či svetlá stolica môžu značiť rakovinu pankreasu

  • DNES - 12:15
  • Bratislava
Príznaky rakoviny pankreasu možno ľahko prehliadnuť. Aj preto je viac ako 60 prípadov ochorenia diagnostikovaných až v štvrtom štádiu.

Upozornilo na to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Ozrejmilo, že karcinóm sa môže prejavovať tupou bolesťou v hornej časti brucha vystreľujúcou do chrbta, nevoľnosťou, hnačkou, svetlou stolicou či tmavým močom.

Ako karcinóm rastie a šíri sa, môže na seba upozorňovať stratou hmotnosti, malátnosťou a nechutenstvom, zvýšenou hladinou cukru, žltačkou, svrbením pokožky na celom tele,“ doplnil rezort na sociálnej sieti.

Priblížil, že na Slovensku každoročne pribudne približne 1000 nových prípadov a ochoreniu podľahne viac ako 900 pacientov. „Hoci medicína napreduje, stále nepoznáme spoľahlivý test na včasné odhalenie rakoviny pankreasu a ani presné príčiny jej vzniku. Identifikovaných však bolo niekoľko rizikových faktorov, ktoré sa môžu podieľať na vzniku ochorenia,“ poznamenalo ministerstvo.

Medzi tieto faktory patria fajčenie, obezita, nadmerný príjem alkoholu, vysoký príjem nasýtených tukov, nízky príjem ovocia a zeleniny, anamnéza diabetu, zápal pankreasu a genetické mutácie, napr. v géne BRCA.

Zdroj: Info.sk, TASR
