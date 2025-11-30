  • Články
Nákladný vlak na stanici zrazil dvoch robotníkov

  • DNES - 11:27
  • Praha
Nákladný vlak na stanici zrazil dvoch robotníkov

Jeden z nich na mieste zahynul.

Nákladný vlak zrazil v sobotu večer na železničnej stanici v obci Brandýs nad Labem-Stará Boleslav dvoch robotníkov, ktorí tam pripravovali výluku, pričom jeden z nich na mieste zahynul. Udalosťou sa zaoberá železničná kontrola, informuje TASR podľa správy portálu Novinky.

K incidentu došlo v sobotu o 21.53 na prvej koľaji stanice. „Nákladný vlak na mieste zrazil dve osoby, išlo o zamestnancov železnice, jeden z nich zomrel a druhý bol prevezený do nemocnice. Dychová skúška strojvedúceho bola negatívna,“ povedal pre Novinky hovorca stredočeskej polície Pavel Truxa.

Hovorca stredočeskej záchrannej služby Marek Hylebrant potvrdil, že pri nehode šlo o dve osoby. „Ošetrovali sme na stanici v Brandýsi nad Labem dve zrazené osoby, keď jedna z nich aj napriek všetkej pomoci umrela, druhú sme transportovali na chirurgiu do Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady pri vedomí so stredne ťažkými zraneniami,“ ozrejmil Hylebrant.

Podľa regionálneho inšpektora železničnej kontroly Jana Kučeru však došlo k stretu vlaku s tromi osobami. „My sme ošetrovali iba dve osoby,“ zdôraznil hovorca záchranárov.

Portál Hospodárske noviny uviedol, že na základe anotácie incidentu boli osoby zamestnancami externej firmy a že vlak patril českému železničnému dopravcovi ČD Cargo. Portál zároveň pripomenul, že k podobnej nehode došlo v Česku aj v októbri 2023 v Bělčiciach na Blatensku, keď po zrážke s vlakom zahynuli dve osoby a ďalšie dve utrpeli zranenia.

Zdroj: Info.sk, TASR
