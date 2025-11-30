  • Články
Cestári upozorňujú na kašovitý sneh

  • DNES - 11:08
  • Bratislava
Niektoré úseky ciest sú pokryté vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu hrúbky jedného až troch centimetrov.

Na úseku diaľnice R3 Trstená - Tvrdošín je miestami vrstva kašovitého snehu hrúbky jedného centimetra. Miestami zľadovatený sneh sa nachádza na ceste II/578 Skalka - Kremnica a cestách tretej triedy v oblasti Haligoviec a Spišskej Starej Vsi. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informovala na svojom webe zjazdnost.sk.

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký,“ uviedla SSC. Cesty prvej, druhej a tretej triedy majú vozovky prevažne suché až vlhké, v hornatejších oblastiach miestami pokryté vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu hrúbky jedného až troch centimetrov. Horské priechody sú podľa SSC zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký.

Zdroj: Info.sk, TASR
