  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 30.11.2025Meniny má Ondrej, Andrej
Bratislava

Merz: Európska komisia by mala prehodnotiť úplný zákaz spaľovacích motorov

  • DNES - 10:27
  • Berlín
Merz: Európska komisia by mala prehodnotiť úplný zákaz spaľovacích motorov

Nemecký kancelár Friedrich Merz v sobotu na regionálnom sneme konzervatívnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) apeloval na Európsku komisiu, aby prehodnotila svoje smerovanie k úplnému zákazu spaľovacích motorov, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

Nebudeme sa ďalej držať tohto tvrdohlavého a pomýleného zákazu spaľovacích motorov v Európskej únii,“ povedal Merz na sneme v Magdeburgu. Aj keď elektromobilita je dnes stále „hlavným smerom“, podľa nemeckého kancelára budú existovať aj ďalšie technológie, napr. hybridný pohon resp. iné typy, ktoré zatiaľ nie sú známe.

My v politike dnes nevieme, čo z pohľadu technológií prinesie zajtrajšok,“ doplnil Merz.

V záujme napĺňania svojich klimatických cieľov EÚ v roku 2022 rozhodla, že nové automobily už nebudú môcť od roku 2035 vypúšťať oxid uhličitý. Toto rozhodnutie prakticky znamenalo zákaz výroby nových benzínových a naftových automobilov v rámci odklonu od fosílnych palív. Po výraznej kritike zo strany výrobcov automobilov a niektorých krajín EÚ však Brusel začiatkom tohto roka oznámil plány prehodnotiť tento zákaz, pripomína agentúra AFP.

Merz na sneme povedal, že klimatické zmeny sú „veľmi vážnym problémom, ktorý by nikto nemal spochybňovať“. Dotýka sa však mnohých podnikov, ako aj poľnohospodárstva a lesníctva, a preto je potrebné každé opatrenie, ktoré pomôže znížiť emisie. Podľa nemeckého kancelára však riešením nie sú zákazy a regulácie, ale najmodernejšie technológie.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Rubio a Witkoff budú rokovať s Ukrajinou o mierovom pláne

Rubio a Witkoff budú rokovať s Ukrajinou o mierovom pláne

DNES - 7:49Zahraničné

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio a osobitný vyslanec USA Steve Witkoff sa stretnú s ukrajinskými vyjednávačmi na Floride v nedeľu.

Zomrel britský oscarový scenárista Tom Stoppard

Zomrel britský oscarový scenárista Tom Stoppard

DNES - 6:10Zahraničné

Britský dramatik a scenárista československého pôvodu Tom Stoppard zomrel v sobotu vo veku 88 rokov, oznámila talentová agentúra United Agents.

Zelenskyj: Ukrajinská delegácia smeruje do USA, vedie ju Umerov

Zelenskyj: Ukrajinská delegácia smeruje do USA, vedie ju Umerov

VČERA - 15:14Zahraničné

Tím ukrajinských vyjednávačov v sobotu odcestoval do Spojených štátov na rokovania o americkom mierovom pláne na ukončenie vojny s Ruskom, oznámil prezident Volodymyr Zelenskyj.

Pápež v rámci svojej prvej apoštolskej cesty navštívil istanbulskú Modrú mešitu

Pápež v rámci svojej prvej apoštolskej cesty navštívil istanbulskú Modrú mešitu

VČERA - 13:46Zahraničné

Pápež Lev XIV. v sobotu navštívil istanbulskú Modrú mešitu v rámci svojej prvej apoštolskej cesty.

Vosveteit.sk
Ozempic mal len potláčať hlad. Výskumníci neverili vlastným dátam, telo ovplyvňuje ďalším spôsobomOzempic mal len potláčať hlad. Výskumníci neverili vlastným dátam, telo ovplyvňuje ďalším spôsobom
Stovky robotov práve nahradili ľudí v skladoch. Toto je prvý krok k svetu, kde pre človeka nezostane miestoStovky robotov práve nahradili ľudí v skladoch. Toto je prvý krok k svetu, kde pre človeka nezostane miesto
Hackeri zasiahli populárnu službu medzi Slovákmi. Únik dát môže rozbehnúť novú a najmä personalizovanú vlnu phishinguHackeri zasiahli populárnu službu medzi Slovákmi. Únik dát môže rozbehnúť novú a najmä personalizovanú vlnu phishingu
Liek na cukrovku, ktorý používame už viac ako 60 rokov, má skryté vlastnosti, hovoria lekári: Konečne už vieme, ako naozaj fungujeLiek na cukrovku, ktorý používame už viac ako 60 rokov, má skryté vlastnosti, hovoria lekári: Konečne už vieme, ako naozaj funguje
Veľký krok pre Ukrajinu: Ministerstvo obrany sa dohodlo so Spojeným kráľovstvom na výrobe smrtiacich Octopus interceptor dronovVeľký krok pre Ukrajinu: Ministerstvo obrany sa dohodlo so Spojeným kráľovstvom na výrobe smrtiacich Octopus interceptor dronov
Tokamak Energy hlási prelom. Magnety pre fúziu prvýkrát fungujú v konfigurácii blízkej reálnej elektrárniTokamak Energy hlási prelom. Magnety pre fúziu prvýkrát fungujú v konfigurácii blízkej reálnej elektrárni
EÚ chce zmeniť tvoje práva na internete. Nový návrh môže pochovať to, čo chránilo tvoje súkromie rokyEÚ chce zmeniť tvoje práva na internete. Nový návrh môže pochovať to, čo chránilo tvoje súkromie roky
Stroje ovládli internet a píšu viac článkov než ľudia. Dobrou správou však je, že ľudský obsah stále vyhrávaStroje ovládli internet a píšu viac článkov než ľudia. Dobrou správou však je, že ľudský obsah stále vyhráva
Americké radary majú problém. Číňania našli spôsob, ako ich za pár centov oklamať pomocou nového stealth materiáluAmerické radary majú problém. Číňania našli spôsob, ako ich za pár centov oklamať pomocou nového stealth materiálu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP