Merz: Európska komisia by mala prehodnotiť úplný zákaz spaľovacích motorov
- DNES - 10:27
- Berlín
Nemecký kancelár Friedrich Merz v sobotu na regionálnom sneme konzervatívnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) apeloval na Európsku komisiu, aby prehodnotila svoje smerovanie k úplnému zákazu spaľovacích motorov, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
„Nebudeme sa ďalej držať tohto tvrdohlavého a pomýleného zákazu spaľovacích motorov v Európskej únii,“ povedal Merz na sneme v Magdeburgu. Aj keď elektromobilita je dnes stále „hlavným smerom“, podľa nemeckého kancelára budú existovať aj ďalšie technológie, napr. hybridný pohon resp. iné typy, ktoré zatiaľ nie sú známe.
„My v politike dnes nevieme, čo z pohľadu technológií prinesie zajtrajšok,“ doplnil Merz.
V záujme napĺňania svojich klimatických cieľov EÚ v roku 2022 rozhodla, že nové automobily už nebudú môcť od roku 2035 vypúšťať oxid uhličitý. Toto rozhodnutie prakticky znamenalo zákaz výroby nových benzínových a naftových automobilov v rámci odklonu od fosílnych palív. Po výraznej kritike zo strany výrobcov automobilov a niektorých krajín EÚ však Brusel začiatkom tohto roka oznámil plány prehodnotiť tento zákaz, pripomína agentúra AFP.
Merz na sneme povedal, že klimatické zmeny sú „veľmi vážnym problémom, ktorý by nikto nemal spochybňovať“. Dotýka sa však mnohých podnikov, ako aj poľnohospodárstva a lesníctva, a preto je potrebné každé opatrenie, ktoré pomôže znížiť emisie. Podľa nemeckého kancelára však riešením nie sú zákazy a regulácie, ale najmodernejšie technológie.
