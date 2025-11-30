  • Články
Nedeľa, 30.11.2025Meniny má Ondrej, Andrej
Bratislava

SHMÚ: V tomto okrese platí výstraha pre povodňou

  • DNES - 9:44
  • Bratislava
Meteorológovia varujú aj pred hmlou.

V okrese Košice-okolie platí v nedeľu výstraha prvého stupňa pre povodňou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

Na toku Hornád budú pretrvávať vysoké vodné stavy zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity. Hydrologická výstraha bude priebežne aktualizovaná,“ priblížili meteorológovia.

SHMÚ tiež upozorňuje na výskyt hmly na väčšine Slovenska. Výstrahu prvého stupňa vydal pre celý Banskobystrický, Nitriansky a Žilinský kraj, pre takmer celý Trenčiansky kraj a pre okresy Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa. Výstraha platí do 11.00 h.

Zdroj: Info.sk, TASR
