SHMÚ: V tomto okrese platí výstraha pre povodňou
Meteorológovia varujú aj pred hmlou.
V okrese Košice-okolie platí v nedeľu výstraha prvého stupňa pre povodňou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
„Na toku Hornád budú pretrvávať vysoké vodné stavy zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity. Hydrologická výstraha bude priebežne aktualizovaná,“ priblížili meteorológovia.
SHMÚ tiež upozorňuje na výskyt hmly na väčšine Slovenska. Výstrahu prvého stupňa vydal pre celý Banskobystrický, Nitriansky a Žilinský kraj, pre takmer celý Trenčiansky kraj a pre okresy Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa. Výstraha platí do 11.00 h.
Prípad znásilnenia študentky Sone sa má budúci týždeň pojednávať dva dni
Prípad znásilnenia študentky Sone sa má budúci týždeň na Mestskom súde Bratislava I pojednávať v utorok a vo štvrtok.
Symbolom adventného obdobia je veniec so štyrmi sviečkami
Symbolom duchovnej prípravy na slávenie Vianoc - adventu - je v kresťanskej cirkvi adventný veniec so štyrmi sviečkami.
Prvou adventnou nedeľou sa začína čas duchovnej prípravy na Vianoce
Prvou adventnou nedeľou sa začalo pre veriacich rímskokatolíckej cirkvi, evanjelickej cirkvi augsburského vyznania i ďalších kresťanov štvortýždňové obdobie duchovnej prípravy na slávenie sviatku Narodenia Pána.
Vážny úraz na uzavretej zjazdovke: Na miesto vyslali vrtuľník
Na uzavretej zjazdovke sa ťažko zranil 48-ročný muž.