  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 30.11.2025Meniny má Ondrej, Andrej
Bratislava

Rubio a Witkoff budú rokovať s Ukrajinou o mierovom pláne

  • DNES - 7:49
  • Washington
Rubio a Witkoff budú rokovať s Ukrajinou o mierovom pláne

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio a osobitný vyslanec USA Steve Witkoff sa stretnú s ukrajinskými vyjednávačmi na Floride v nedeľu, aby spoločne rokovali o mierovom pláne Washingtonu na ukončenie vojny na Ukrajine. Agentúru AFP o tom informoval americký predstaviteľ, píše TASR.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil, že kyjevská delegácia je na ceste do Spojených štátov. Na stretnutí sa zúčastní aj Jared Kushner, zať amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Zelenskyj zdôraznil, že Kyjev naďalej spolupracuje s Washingtonom čo najkonštruktívnejším spôsobom. „Očakávame, že výsledky stretnutí v Ženeve budú teraz prerokované v Spojených štátoch,“ dodal. Trump nalieha, aby Rusko a Ukrajina prijali návrh mierového plánu, ktorý sa pôvodne výrazne nakláňal k požiadavkám Moskvy. Následne bol revidovaný počas rokovaní medzi ukrajinskými a americkými predstaviteľmi v Ženeve, poznamenala agentúra DPA.

Vedúcim ukrajinskej delegácie na rokovaniach s USA bol doposiaľ Andrij Jermak, ktorý však v piatok odstúpil z funkcie vedúceho prezidentskej kancelárie.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zomrel britský oscarový scenárista Tom Stoppard

Zomrel britský oscarový scenárista Tom Stoppard

DNES - 6:10Zahraničné

Britský dramatik a scenárista československého pôvodu Tom Stoppard zomrel v sobotu vo veku 88 rokov, oznámila talentová agentúra United Agents.

Zelenskyj: Ukrajinská delegácia smeruje do USA, vedie ju Umerov

Zelenskyj: Ukrajinská delegácia smeruje do USA, vedie ju Umerov

VČERA - 15:14Zahraničné

Tím ukrajinských vyjednávačov v sobotu odcestoval do Spojených štátov na rokovania o americkom mierovom pláne na ukončenie vojny s Ruskom, oznámil prezident Volodymyr Zelenskyj.

Pápež v rámci svojej prvej apoštolskej cesty navštívil istanbulskú Modrú mešitu

Pápež v rámci svojej prvej apoštolskej cesty navštívil istanbulskú Modrú mešitu

VČERA - 13:46Zahraničné

Pápež Lev XIV. v sobotu navštívil istanbulskú Modrú mešitu v rámci svojej prvej apoštolskej cesty.

Čína po požiari v Hongkongu spúšťa kampaň proti požiarom vo výškových budovách

Čína po požiari v Hongkongu spúšťa kampaň proti požiarom vo výškových budovách

VČERA - 12:13Zahraničné

Čína spustila kampaň proti rizikám požiaru vo výškových budovách, informovala o tom v sobotu televízna stanica CCTV.

Vosveteit.sk
Stovky robotov práve nahradili ľudí v skladoch. Toto je prvý krok k svetu, kde pre človeka nezostane miestoStovky robotov práve nahradili ľudí v skladoch. Toto je prvý krok k svetu, kde pre človeka nezostane miesto
Hackeri zasiahli populárnu službu medzi Slovákmi. Únik dát môže rozbehnúť novú a najmä personalizovanú vlnu phishinguHackeri zasiahli populárnu službu medzi Slovákmi. Únik dát môže rozbehnúť novú a najmä personalizovanú vlnu phishingu
Liek na cukrovku, ktorý používame už viac ako 60 rokov, má skryté vlastnosti, hovoria lekári: Konečne už vieme, ako naozaj fungujeLiek na cukrovku, ktorý používame už viac ako 60 rokov, má skryté vlastnosti, hovoria lekári: Konečne už vieme, ako naozaj funguje
Veľký krok pre Ukrajinu: Ministerstvo obrany sa dohodlo so Spojeným kráľovstvom na výrobe smrtiacich Octopus interceptor dronovVeľký krok pre Ukrajinu: Ministerstvo obrany sa dohodlo so Spojeným kráľovstvom na výrobe smrtiacich Octopus interceptor dronov
Tokamak Energy hlási prelom. Magnety pre fúziu prvýkrát fungujú v konfigurácii blízkej reálnej elektrárniTokamak Energy hlási prelom. Magnety pre fúziu prvýkrát fungujú v konfigurácii blízkej reálnej elektrárni
EÚ chce zmeniť tvoje práva na internete. Nový návrh môže pochovať to, čo chránilo tvoje súkromie rokyEÚ chce zmeniť tvoje práva na internete. Nový návrh môže pochovať to, čo chránilo tvoje súkromie roky
Stroje ovládli internet a píšu viac článkov než ľudia. Dobrou správou však je, že ľudský obsah stále vyhrávaStroje ovládli internet a píšu viac článkov než ľudia. Dobrou správou však je, že ľudský obsah stále vyhráva
Americké radary majú problém. Číňania našli spôsob, ako ich za pár centov oklamať pomocou nového stealth materiáluAmerické radary majú problém. Číňania našli spôsob, ako ich za pár centov oklamať pomocou nového stealth materiálu
EÚ ide obmedziť internet pre túto skupinu ľudí. „Nekonečný scroll, autoplay a loot boxy sú pre nich nebezpečné“EÚ ide obmedziť internet pre túto skupinu ľudí. „Nekonečný scroll, autoplay a loot boxy sú pre nich nebezpečné“
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP