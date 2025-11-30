Rubio a Witkoff budú rokovať s Ukrajinou o mierovom pláne
- DNES - 7:49
- Washington
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio a osobitný vyslanec USA Steve Witkoff sa stretnú s ukrajinskými vyjednávačmi na Floride v nedeľu, aby spoločne rokovali o mierovom pláne Washingtonu na ukončenie vojny na Ukrajine. Agentúru AFP o tom informoval americký predstaviteľ, píše TASR.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil, že kyjevská delegácia je na ceste do Spojených štátov. Na stretnutí sa zúčastní aj Jared Kushner, zať amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Zelenskyj zdôraznil, že Kyjev naďalej spolupracuje s Washingtonom čo najkonštruktívnejším spôsobom. „Očakávame, že výsledky stretnutí v Ženeve budú teraz prerokované v Spojených štátoch,“ dodal. Trump nalieha, aby Rusko a Ukrajina prijali návrh mierového plánu, ktorý sa pôvodne výrazne nakláňal k požiadavkám Moskvy. Následne bol revidovaný počas rokovaní medzi ukrajinskými a americkými predstaviteľmi v Ženeve, poznamenala agentúra DPA.
Vedúcim ukrajinskej delegácie na rokovaniach s USA bol doposiaľ Andrij Jermak, ktorý však v piatok odstúpil z funkcie vedúceho prezidentskej kancelárie.
