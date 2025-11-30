  • Články
Bratislava

Vážny úraz na uzavretej zjazdovke: Na miesto vyslali vrtuľník

  • DNES - 7:43
  • Brezno
Na uzavretej zjazdovke sa ťažko zranil 48-ročný muž.

Horskú záchrannú službu (HZS) privolali v sobotu v popoludňajších hodinách na pomoc 48-ročnému mužovi na zjazdovke v Krpáčove. Šmýkal sa po uzavretej zjazdovej trati na nafukovacom kolese, stratil nad ním kontrolu a narazil do stĺpa. Informovala o tom na sociálnej sieti HZS.

Muž utrpel poranenie hlavy a chrbtice spojené s bezvedomím. Na miesto bola vyslaná aj posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, ktorá priletela súčasne s príchodom dvoch horských záchranárov zo strediska Nízke Tatry - Bystrá,“ uviedla HZS s tým, že leteckým záchranárom asistovali pri ošetrovaní a nakladaní pacienta na palubu vrtuľníka.

Foto: hzs.sk

Zdroj: Info.sk, TASR
Symbolom adventného obdobia je veniec so štyrmi sviečkami

DNES - 8:58Domáce

Symbolom duchovnej prípravy na slávenie Vianoc - adventu - je v kresťanskej cirkvi adventný veniec so štyrmi sviečkami.

Prvou adventnou nedeľou sa začína čas duchovnej prípravy na Vianoce

DNES - 8:16Domáce

Prvou adventnou nedeľou sa začalo pre veriacich rímskokatolíckej cirkvi, evanjelickej cirkvi augsburského vyznania i ďalších kresťanov štvortýždňové obdobie duchovnej prípravy na slávenie sviatku Narodenia Pána.

SHMÚ upozorňuje na citeľnú zmenu počasia

DNES - 6:37Domáce

SHMÚ očakáva v ďalších dňoch oblačné až zamračené a hmlisté počasie

Neobvykle blízke stretnutie s rysom: Turista zachytil v Tatrách neuveriteľné zábery

VČERA - 18:52Domáce

Turista natočil rysa, ktorý sa priblížil k jeho psovi.

