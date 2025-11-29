  • Články

Bratislava

Pri požiari bytu prišla o život jedna osoba

  • DNES - 18:04
  • Vranov nad Topľou
Pri požiari bytu prišla o život jedna osoba

Požiar bytu na sídlisku si vyžiadal ľudský život.

Hasiči zasahujú pri tragickom požiari bytu na Sídlisku Juh vo Vranove nad Topľou. Ako informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove, pri požiari zomrel človek.

Na miesto okamžite vyrazili profesionálni hasiči z Okresného riaditeľstva HaZZ vo Vranove nad Topľou. Na mieste zasahuje šesť príslušníkov zboru, ktorí na miesto dorazili s tromi kusmi hasičskej techniky.

Napriek zásahu záchranných zložiek sa udalosť skončila tragicky a na mieste bolo potvrdené úmrtie jednej osoby. Príčina vzniku požiaru ani bližšie okolnosti úmrtia zatiaľ nie sú známe a budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

Správu budeme aktualizovať.

Zdroj: Info.sk, KR HaZZ v Prešove
