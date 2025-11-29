Pri online nákupoch je dôležité správne vytriediť obaly

  • Články
Bratislava

Pri online nákupoch je dôležité všímať si, v čom je tovar zabalený.

Produkty sú často balené vo veľkých krabiciach, ktoré sú plné papierových alebo plastových výplní. Uviedla to organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak, ktorá v tejto súvislosti upozornila na správne triedenie obalov, ktoré po nákupoch ostanú.

Veľká časť balíkov obsahuje rôzne papierové či plastové výplne, ktoré zvyšujú celkový objem odpadu v domácnostiach. Keďže už väčšina domácností odpad poctivo triedi, môžu takéto balenia pôsobiť ako zbytočné plytvanie. Preto považujeme za dôležité upozorňovať na to, že aj veľkosť obalov ovplyvňuje množstvo odpadu, ktoré pri nákupoch vzniká,“ povedala riaditeľka komunikácie OZV Katarína Kretter.

Správne triedenie podľa Envi-Pak znižuje množstvo odpadu, ktorý by inak skončil na skládkach. Organizácia poukazuje na pravidlo triedenia, že všetko, čo sa dá oddeliť, treba oddeliť. Napríklad pri bublinkových obálkach to znamená oddeliť papierovú časť od plastového vnútra a každé vytriediť zvlášť. Papier hodiť do nádoby na papier a bublinkové vnútro zase do nádoby na plasty. Kartónové krabice je potrebné pred vyhodením vždy rozložiť alebo zošliapnuť, aby v kontajneri nezaberali veľa miesta, priblížil Envi-Pak.

Zošliapnuť treba podľa organizácie rôzne plastové nádoby. Ich zmenšením sa šetrí miesto a zberové spoločnosti tak nevyvážajú vzduch, vysvetlila OZV. Tvrdí, že správne vytriediť treba aj výplne balíkov. Papierové výplne patria do nádoby na papier, plastové, ako sú fólie, bublinkové výplne či vzduchové vankúšiky, zase do nádoby na plasty.

Aj drobné návyky pri triedení obalov z online nákupov majú veľký význam. Papierové krabice je dobré rozložiť alebo stlačiť, aby v kontajneri nezaberali veľa miesta. Pri plastových výplniach, ako sú napríklad vzduchové vankúšiky, pomôže, ak ich pred vyhodením prepichneme. A ak sa obal skladá z viacerých častí, ktoré sa od seba dajú jednoducho oddeliť, ako napríklad lepiaca páska nalepená na krabici, tak ich od seba treba oddeliť a správne vytriediť,“ povedala Kretter. Doplnila, že tieto kroky pomáhajú udržať triedený zber funkčný a kvalitný.

Envi-Pak takisto poukázal na to, že na prázdny priestor v balíkoch reaguje aj európska legislatíva. Tento rok prijala EÚ nové nariadenie o obaloch, na základe ktorého sa od roku 2030 zmenia pravidlá balenia zásielok. E-shopy už nebudú môcť posielať tovar v krabiciach, kde viac ako polovicu tvorí prázdny priestor, pričom sa za prázdny priestor nepovažuje len vzduch, ale aj všetko, čím sa balík vypĺňa, ako napríklad bublinková fólia, kartónová striž, vzduchové vankúšiky, polystyrén či drevitá vlna, ozrejmila organizácia. Pribudne k tomu aj požiadavka na opakovane použiteľné riešenia, minimálne 40 percent prepravných obalov bude musieť byť od roku 2030 znovu použiteľných.

Zdroj: Info.sk, TASR
