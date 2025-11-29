  • Články
Sobota, 29.11.2025Meniny má Vratko
Bratislava

Neobvykle blízke stretnutie s rysom: Turista zachytil v Tatrách neuveriteľné zábery

  • DNES - 18:52
  • Vysoké Tatry
Turista natočil rysa, ktorý sa priblížil k jeho psovi.

Návštevník Tatier Miroslav Vitko zaznamenal na video neobvykle blízke stretnutie s rysom ostrovidom pri ceste na Sliezsky dom. Šelma sa priblížila k mužovi a jeho psovi, pričom podľa neho prejavovala známky obranného alebo teritoriálneho správania.

K incidentu došlo približne 1,5 km nad Velickým plesom, v lokalite, kde sa rys v súčasnosti podľa viacerých svedkov pravidelne pohybuje. Miroslav Vitko pre tvnoviny.sk opísal, že zviera spozoroval vo vzdialenosti približne 20 metrov. Po počiatočnom pozorovaní sa rys začal pomalým krokom približovať k turistovi a jeho psovi.

Rys následne zmenil postoj, zhrbil sa, vrčal a naježil sa. Vitko dodal, že šelma sa priblížila až na vzdialenosť približne piatich metrov a urobila výpad, po ktorom jeho pes ustúpil a skryl sa za neho. Turista sa podľa vlastných slov snažil zviera odplašiť krikom. Rys následne utiekol do lesa a situácia sa upokojila.

Zdroj: Info.sk, tvnoviny.sk
Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP