Šutaj Eštok: Úrad na ochranu oznamovateľov bol politicky zneužívaný
Novým úradom sa má posilniť ochrana oznamovateľov. V politickej diskusnej relácii Sobotné dialógy to uviedol šéf strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Zrušenie úradu a vznik novej inštitúcie považuje poslankyňa za PS Irena Biháriová za účelové.
„Vždy, keď príde na zrušenie takýchto kontrolných, regulujúcich a štátnu moc obmedzujúcich inštitúcií, tak sa začne namiesto vedecky založenej argumentácie celá plejáda argumentov, ktorými vymenujú navrhovatelia krivdy, ktoré im boli spôsobené za predošlej vlády,“ kritizovala Biháriová. Šutaj Eštok je pripravený stretnúť sa s prezidentom Petrom Pellegrinim a vysvetliť mu dôvody zrušenia úradu.
V relácii sa dotkli aj témy Benešových dekrétov. PS ich podľa Biháriovej nechce rušiť. Chce len, aby sa dekréty, ktoré ostávajú súčasťou právneho poriadku SR, neuplatňovali v prípade konfiškovania majetkov na základe kolektívnej viny. „Vzhľadom na to, že ich účinky sú už v rozpore s princípmi právneho štátu a ľudskými právami, ich neuplatňujeme,“ vysvetlila poslankyňa.
Vyjadrenia predsedu PS Michala Šimečku týkajúce sa Benešových dekrétov považuje minister vnútra za šialené. Myslí si, že Šimečka touto témou otvoril Pandorinu skrinku. Biháriová mu zároveň pripomenula, že vyhlásenie k Benešovým dekrétom, ktoré má PS, mal v predvolebnej kampani aj Pellegrini. „Neurobili sme nič iné ako to, čo on povedal vo volebnej kampani. Dokonca na to zriadil pracovnú skupinu. Je to presne navlas to isté,“ povedala.
Ústavný súd (ÚS) SR podľa ministra vnútra funguje aj s 12 sudcami, aj keď ideálne by bolo, ak by bol v plnom zložení a mal 13 sudcov. Chýbajúci člen je témou, ktorá je súčasťou riešení personálnych otázok v koalícii. „Musíme nájsť zhodu na mene, ktoré bude prechodné pre všetkých troch partnerov. (...) Pri personálnych otázkach sa v tejto koalícii nie často zhodneme,“ poznamenal. Ide podľa Šutaja Eštoka o vážnu pozíciu, to miesto nepatrí ani jednej koaličnej strane a koalícia hľadá odborníka.
Biháriová potvrdila, že PS sa vždy zapojí do voľby, keď sú navrhnutí kandidáti. Poukázala na to, že ÚS nemá byť rekreačné zariadenie, kde si chodia oddýchnuť vyčerpaní a demotivovaní politici.
Šéf Hlasu zároveň uviedol, že poslanec Ján Ferenčák (Hlas-SD) nie je asi rok mentálnou súčasťou koalície. Pri dôležitých zákonoch si vyhradil právo na svoje vlastné hlasovanie. „Asi je dnes bližšie k PS ako k tejto koalícii,“ podotkol.
Opozičná poslankyňa tvrdí, že v hnutí neprebiehajú debaty o tom, že by Ferenčák mal posilniť klub PS v parlamente. „Doteraz sme nezachytili akýkoľvek náznak zo strany pána Ferenčáka. Pre nás je to absolútne téma mimo našich debát, ktoré vedieme,“ priblížila.
Kauza komunikácie medzi americkým podnikateľom Jeffreym Epsteinom a poradcom premiéra Miroslavom Lajčákom bola a bude kauzou premiéra Roberta Fica (Smer-SD), tvrdí Šutaj Eštok. Lajčák by mal podľa neho vysvetliť, o čom sa s Epsteinom rozprával. V komunikácii sú veci, ktoré sú veľmi závažné z pohľadu pádu vlády v roku 2018, poznamenal. Biháriová reagovala, že na Slovensku sa viedol niekoľkomesačný spor o tom, čo má byť zakotvené v ústave, ale premiérovi nevadí, že jeho poradca komunikoval s mužom odsúdeným za sexuálne delikty.
