Zelenskyj: Ukrajinská delegácia smeruje do USA, vedie ju Umerov

Zelenskyj: Ukrajinská delegácia smeruje do USA, vedie ju Umerov

Tím ukrajinských vyjednávačov v sobotu odcestoval do Spojených štátov na rokovania o americkom mierovom pláne na ukončenie vojny s Ruskom, oznámil prezident Volodymyr Zelenskyj. Vedením delegácie poveril tajomníka Rady národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) Rustema Umerova, informuje TASR.

Tajomník RNBO a vedúci ukrajinskej delegácie Rustem Umerov spolu s tímom sú už na ceste do Spojených štátov. Rustem dnes predložil správu a úloha je jasná: rýchlo a zásadne vypracovať kroky potrebné na ukončenie vojny,“ napísal Zelenskyj v príspevku na sociálnej sieti X.

Ukrajinský prezident zdôraznil, že Kyjev naďalej spolupracuje s Washingtonom čo najkonštruktívnejším spôsobom. „Očakávame, že výsledky stretnutí v Ženeve budú teraz prerokované v Spojených štátoch,“ dodal.

Americký prezident Donald Trump nalieha, aby Rusko a Ukrajina prijali návrh mierového plánu, ktorý bol pôvodne výrazne naklonený požiadavkám Moskvy. Následne bol revidovaný počas rokovaní medzi ukrajinskými a americkými predstaviteľmi v Ženeve, poznamenala DPA.

Vedúcim ukrajinskej delegácie na rokovaniach s USA bol doteraz Andrij Jermak, ktorý však v piatok odstúpil z funkcie vedúceho prezidentskej kancelárie. Ako informovala BBC, práve Jermak vo štvrtok avizoval druhú schôdzku vyjednávačov rokujúcich o najnovšom mierovom pláne pre Ukrajinu.

