Sobota, 29.11.2025Meniny má Vratko
Bratislava

Cestári upozorňujú na poľadovicu a kašovitý sneh na viacerých úsekoch

  • DNES - 14:42
  • Bratislava
Cestári upozorňujú na poľadovicu a kašovitý sneh na viacerých úsekoch

Diaľničné úseky a rýchlostné cesty sú na území Slovenska zjazdné.

Zvýšená opatrnosť je potrebná na úseku R3 Trstená - Tvrdošín, kde sa miestami nachádza vrstva kašovitého snehu. Zľadovatený sneh je na ceste II/578 Skalka - Kremnica a poľadovica sa tvorí aj na cestách v okrese Liptovský Mikuláš. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na portáli zjazdnost.sk.

Cesty prvej, druhej a tretej triedy majú povrch prevažne suchý až vlhký, v hornatejších oblastiach miestami pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu s hrúbkou jeden až tri centimetre,“ uvádza SSC. Dodáva, že hmla znižuje viditeľnosť na približne 100 metrov v okolí Čadce a Zvolena a na 50 metrov pri Púchove.

Zjazdné sú aj horské priechody (HP) so suchým až vlhkým povrchom. Výnimkou je HP Huty, kde sa tvorí poľadovica. „HP Šútovce (III/1774) je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá nad desať metrov dĺžky. Úsek I/64 Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo a HP Fačkov je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov,“ doplnila SSC.

Pripomenula, že v zimnej sezóne sú pre všetku dopravu uzavreté aj cesty II/549 v úseku Mníšek nad Hnilcom - Krásnohorské Podhradie - Úhorná a III/3227 medzi Hrabušickou Pílou a križovatkou s cestou I/67.

Zdroj: Info.sk, TASR
