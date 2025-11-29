Čína po požiari v Hongkongu spúšťa kampaň proti požiarom vo výškových budovách
- DNES - 12:13
- Peking
Čína spustila kampaň proti rizikám požiaru vo výškových budovách, informovala o tom v sobotu televízna stanica CCTV.
Výbor pre bezpečnosť práce vydal oznámenie o spustení kampane zameranej na kontrolu a nápravu hlavných rizík požiaru vo výškových budovách niekoľko dní po tom, čo si požiar výškového bytového komplexu v Hongkongu vyžiadal 128 obetí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
V rámci spomínanej kampane prebehne inšpekcia výškových budov z hľadiska používania horľavých alebo ľahko vznietiteľných materiálov, priblížila CCTV. Okrem toho odborníci skontrolujú aj používanie materiálov, ako napríklad bambusové lešenia alebo nehorľavé bezpečnostné siete.
„Všetky oblasti musia...posilniť svoj zmysel pre zodpovednosť, koordinovať rozvoj a bezpečnosť a považovať vyšetrovanie a nápravu vážnych rizík požiaru vo výškových budovách za kritickú úlohu,“ uviedla televízia. Dodala, že je potrebné zintenzívniť dohľad a inšpekciu, aby sa dosiahli skutočné výsledky.
Rozsiahly požiar vypukol v hongkongskej štvrti Tchaj Pcho v rezidenčnom komplexe Wang Fuk postavenom v roku 1983 v rámci programu dostupného bývania v stredu popoludní miestneho času. Požiar zúril viac ako 40 hodín v siedmich z ôsmich výškových blokov komplexu, v ktorom je takmer 2000 bytov a žilo v ňom 4643 ľudí. V piatok ráno hasičský zbor oznámil, že hasiace práce boli ukončené. Komplex prechádzal rekonštrukciou, preto bol obklopený bambusovým lešením a ochrannými sieťami. Požiar si vyžiadal 128 obetí, približne 200 ľudí je nezvestných.
V Hongkongu sa v sobotu začal trojdňový smútok za obete tohto požiaru, informuje agentúra DPA. Ráno miestneho času si vysokopostavení predstavitelia troma minútami ticha pred sídlom vlády uctili pamiatku obetí. Vlajky na vládnych budovách budú až do pondelka spustené na pol žrde.
Po ruských útokoch na Ukrajine zostalo bez elektriny viac ako 600.000 domácností
Po sérii ruských útokov dronmi a raketami na ukrajinské územie zostalo v sobotu bez dodávok elektriny viac ako 600.000 domácností, oznámilo ukrajinské ministerstvo energetiky.
Po incidente musia byť skontrolované tisíce lietadiel Airbus A320
Spoločnosť Airbus v piatok oznámila, že musí vykonať aktualizáciu softvéru v niektorých zo svojich lietadiel radu A320.
Európska prokurátorka píše Európskej komisii, kritizuje zmenu zákona o oznamovateľoch v SR
Cieľom navrhovaného zákona je obmedziť ochranu oznamovateľov.
Nad základňou Bundeswehru spozorovali počas výcviku ukrajinských vojakov drony
Nad základňou nemeckých ozbrojených síl v Gnoiene juhovýchodne od mesta Rostock boli spozorované drony, a to v čase prebiehajúceho výcviku ukrajinských vojakov.