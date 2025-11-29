  • Články
Bratislava

Čína po požiari v Hongkongu spúšťa kampaň proti požiarom vo výškových budovách

  • DNES - 12:13
  • Peking
Čína po požiari v Hongkongu spúšťa kampaň proti požiarom vo výškových budovách

Čína spustila kampaň proti rizikám požiaru vo výškových budovách, informovala o tom v sobotu televízna stanica CCTV.

Výbor pre bezpečnosť práce vydal oznámenie o spustení kampane zameranej na kontrolu a nápravu hlavných rizík požiaru vo výškových budovách niekoľko dní po tom, čo si požiar výškového bytového komplexu v Hongkongu vyžiadal 128 obetí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

V rámci spomínanej kampane prebehne inšpekcia výškových budov z hľadiska používania horľavých alebo ľahko vznietiteľných materiálov, priblížila CCTV. Okrem toho odborníci skontrolujú aj používanie materiálov, ako napríklad bambusové lešenia alebo nehorľavé bezpečnostné siete.

Všetky oblasti musia...posilniť svoj zmysel pre zodpovednosť, koordinovať rozvoj a bezpečnosť a považovať vyšetrovanie a nápravu vážnych rizík požiaru vo výškových budovách za kritickú úlohu,“ uviedla televízia. Dodala, že je potrebné zintenzívniť dohľad a inšpekciu, aby sa dosiahli skutočné výsledky.

Rozsiahly požiar vypukol v hongkongskej štvrti Tchaj Pcho v rezidenčnom komplexe Wang Fuk postavenom v roku 1983 v rámci programu dostupného bývania v stredu popoludní miestneho času. Požiar zúril viac ako 40 hodín v siedmich z ôsmich výškových blokov komplexu, v ktorom je takmer 2000 bytov a žilo v ňom 4643 ľudí. V piatok ráno hasičský zbor oznámil, že hasiace práce boli ukončené. Komplex prechádzal rekonštrukciou, preto bol obklopený bambusovým lešením a ochrannými sieťami. Požiar si vyžiadal 128 obetí, približne 200 ľudí je nezvestných.

V Hongkongu sa v sobotu začal trojdňový smútok za obete tohto požiaru, informuje agentúra DPA. Ráno miestneho času si vysokopostavení predstavitelia troma minútami ticha pred sídlom vlády uctili pamiatku obetí. Vlajky na vládnych budovách budú až do pondelka spustené na pol žrde.

Zdroj: Info.sk, TASR
