Pozor na medveďa: Jeho stopy spozorovali v blízkosti obľúbeného turistického miesta
Medveď sa vyskytuje pri turisticky obľúbenom mieste.
Obec Veľký Slavkov v okrese Poprad upozorňuje na výskyt medveďa, jeho stopy v uplynulých dňoch zaznamenali v bezprostrednej blízkosti obľúbeného turistického miesta Burich v smere na Žakovskú poľanu a priľahlého turistického prístreška. Informuje o tom na svojej webovej stránke.
„Hoci ide o prirodzený výskyt medveďa hnedého v tejto horskej lokalite, táto situácia si vyžaduje mimoriadnu pozornosť a zodpovedné správanie každého návštevníka,“ uvádza.
Verejnosť žiada, aby zvýšila obozretnosť a dodržiavala zásady, ako je napríklad upozorniť na svoju prítomnosť hlasným rozprávaním, pískaním a podobne, chodiť ideálne v skupine a v blízkosti prístreška a na chodníkoch nenechávať žiadne zvyšky jedla, obaly či iný odpad.
„V prípade stretu s medveďom sa snažte zostať pokojní. Neutekajte ani sa k nemu nepribližujte,“ dodáva obec. Zároveň upozorňuje, že aktivita medveďov je najvyššia v skorých ranných a neskorých večerných hodinách.
