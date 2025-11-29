Tragická zrážka s vlakom: V koľajisku našli usmrtenú osobu
Vlakovú dopravu museli prerušiť.
Železničná doprava v úseku Bratislava hlavná stanica - Bratislava-Lamač bola dnes krátko po 10:15 hodine prerušená. Dôvodom je tragická udalosť, pri ktorej došlo k zrážke vlaku s osobou. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) o tom informovala na sociálnej sieti.
K mimoriadnej udalosti došlo po tom, čo regionálny expres REX 2510 z smerujúci z Viedne na bratislavskú hlavnú stanicu razil osobu, ktorá sa neoprávnene pohybovala v koľajisku.
V dôsledku nehody je doprava na danom úseku úplne prerušená, čo obmedzilo železničnú prevádzky v okolí hlavného mesta. Cestujúci musia v súčasnej chvíli počítať so značnými meškaniami vlakov na tejto trati a na nadväzujúcich spojoch.
Od 10:15 hod. prerušená doprava v úseku Bratislava hl. st. – Bratislava-Lamač. Dôvod: REX 2510 zrazil osobu neoprávnene sa pohybujúcu v koľajisku.Uverejnil používateľ Ideme vlakom Sobota 29. novembra 2025
