Pred vchodom do bytovky našli mŕtvolu
Na schodoch pred bytovým domom ležalo telo bez známok života.
Polícia v Nitre vyšetruje okolnosti úmrtia 59-ročného muža, ktorého telo bolo nájdené na schodoch pred bytovým domom v noci z piatka na sobotu. Prípadom sa zaoberajú kriminalisti, pričom obhliadajúci lekár nevylúčil cudzie zavinenie.
Ako informovala televízia Markíza, mŕtve telo bolo objavené pred vchodom do jedného z obytných domov. Muž mal mať podľa predbežných informácií na hlave tržnú ranu.
Prítomný lekár skonštatoval smrť a nariadil súdnu pitvu. Jej výsledky budú kľúčové pre stanovenie presnej príčiny úmrtia a potvrdenie alebo vyvrátenie podozrenia z trestného činu.
Pozor na medveďa: Jeho stopy spozorovali v blízkosti obľúbeného turistického miesta
Medveď sa vyskytuje pri turisticky obľúbenom mieste.
Tragická zrážka s vlakom: V koľajisku našli usmrtenú osobu
Vlakovú dopravu museli prerušiť.
SHMÚ varuje: V týchto okresoch hrozí povodeň
Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa.
Tragická nehoda: O život prišli dvaja chodci
Zrážku s autom neprežili dvaja chodci.