Po ruských útokoch na Ukrajine zostalo bez elektriny viac ako 600.000 domácností
- DNES - 10:23
- Kyjev
Po sérii ruských útokov dronmi a raketami na ukrajinské územie zostalo v sobotu bez dodávok elektriny viac ako 600.000 domácností, oznámilo ukrajinské ministerstvo energetiky. Po útoku na Kyjev hlásia orgány troch mŕtvych a približne 30 zranených. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„V dôsledku útoku zostalo ráno bez elektrickej energie vyše 500.000 spotrebiteľov v Kyjeve, viac ako 100.000 v Kyjevskej oblasti a takmer 8000 v Charkovskej oblasti,“ uviedol rezort.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že Rusko vyslalo na Ukrajinu približne 36 rakiet a takmer 600 dronov. Rozsiahle útoky podniklo aj na viaceré časti ukrajinskej metropoly Kyjev, odkiaľ orgány hlásia troch mŕtvych a takmer 30 zranených. „Hlavnými cieľmi útoku boli energetická infraštruktúra a civilné zariadenia, pričom v obytných budovách došlo k rozsiahlym škodám a požiarom,“ napísal Zelenskyj na sieti X.
Reuters konštatuje, že Rusko od začiatku vojny, ktorú začalo inváziou na ukrajinské územie v roku 2022, pravidelne útočí na energetickú infraštruktúru, avšak túto jeseň zintenzívnilo svoje útoky. Mnoho domácností počas výpadkov elektrickej energie dostáva elektrinu len osem hodín denne. Obyvatelia Kyjeva v noci používajú baterky, keďže pouličné osvetlenie často nefunguje.
