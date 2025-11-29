  • Články
SHMÚ varuje: V týchto okresoch hrozí povodeň

Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa.

V okresoch Gelnica a Košice-okolie platí výstraha prvého stupňa pred povodňou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.

Na tokoch budú pretrvávať vysoké vodné stavy zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity. Hydrologická výstraha bude priebežne aktualizovaná,“ uviedli odborníci.

Zdroj: Info.sk, TASR
