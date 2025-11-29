SHMÚ varuje: V týchto okresoch hrozí povodeň
Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa.
V okresoch Gelnica a Košice-okolie platí výstraha prvého stupňa pred povodňou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.
„Na tokoch budú pretrvávať vysoké vodné stavy zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity. Hydrologická výstraha bude priebežne aktualizovaná,“ uviedli odborníci.
Tragická nehoda: O život prišli dvaja chodci
Zrážku s autom neprežili dvaja chodci.
Hrabko: Koniec vojny je ešte ďaleko, ale v rokovaniach je vidieť posun
Publicista Juraj Hrabko tým reagoval na postoje rôznych aktérov k mierovému plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa.
V takmer celom Žilinskom kraji sa môže tvoriť hmla
Výstrahy platia do soboty.
Muž odcudzil z auta tašku s 18 miliónmi forintov. Spoznávate ho?
Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní.