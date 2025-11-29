Tragická nehoda: O život prišli dvaja chodci
Zrážku s autom neprežili dvaja chodci.
Tragická dopravná nehoda poznačila dnešné skoré ráno v okrese Košice-okolie. Na ceste smerujúcej k oceliarňam U. S. Steel vyhasli dva ľudské životy.
K tragédii došlo na ceste v smere z obce Veľká Ida k vstupnej bráne č. 1 košických oceliarní. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach na sociálnej sieti.
Polícia uviedla, že vodič osobného vozidla sa pravdepodobne snažil vyhnúť nerovnostiam na ceste. „Podľa doterajších informácií vodič pri obchádzaní nerovností na vozovke prešiel do protismeru, kde došlo k zrážke s chodcami. Obaja chodci utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom,“ uviedla košická polícia.
Polícia vyšetruje okolnosti
Na miesto nehody bol okamžite privolaný aj znalec z odboru cestnej dopravy. Polícia momentálne vykonáva potrebné procesné úkony, dokumentuje miesto činu a zisťuje presné príčiny a mieru zavinenia tejto tragickej udalosti.
V úseku zasahuje viacero policajných hliadok, ktoré zabezpečujú poriadok a bezpečnosť premávky. Polícia zároveň apeluje na verejnosť a vodičov, aby v danom úseku rešpektovali pokyny policajtov a vyhli sa šíreniu neoverených informácií na sociálnych sieťach.
