  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 29.11.2025Meniny má Vratko
-3°Bratislava

Tragická nehoda: O život prišli dvaja chodci

  • DNES - 8:01
  • Veľká Ida
Tragická nehoda: O život prišli dvaja chodci

Zrážku s autom neprežili dvaja chodci.

Tragická dopravná nehoda poznačila dnešné skoré ráno v okrese Košice-okolie. Na ceste smerujúcej k oceliarňam U. S. Steel vyhasli dva ľudské životy.

K tragédii došlo na ceste v smere z obce Veľká Ida k vstupnej bráne č. 1 košických oceliarní. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach na sociálnej sieti.

Polícia uviedla, že vodič osobného vozidla sa pravdepodobne snažil vyhnúť nerovnostiam na ceste. „Podľa doterajších informácií vodič pri obchádzaní nerovností na vozovke prešiel do protismeru, kde došlo k zrážke s chodcami. Obaja chodci utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom,“ uviedla košická polícia.

Polícia vyšetruje okolnosti

Na miesto nehody bol okamžite privolaný aj znalec z odboru cestnej dopravy. Polícia momentálne vykonáva potrebné procesné úkony, dokumentuje miesto činu a zisťuje presné príčiny a mieru zavinenia tejto tragickej udalosti.

V úseku zasahuje viacero policajných hliadok, ktoré zabezpečujú poriadok a bezpečnosť premávky. Polícia zároveň apeluje na verejnosť a vodičov, aby v danom úseku rešpektovali pokyny policajtov a vyhli sa šíreniu neoverených informácií na sociálnych sieťach.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZKE
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Hrabko: Koniec vojny je ešte ďaleko, ale v rokovaniach je vidieť posun

Hrabko: Koniec vojny je ešte ďaleko, ale v rokovaniach je vidieť posun

DNES - 7:04Domáce

Publicista Juraj Hrabko tým reagoval na postoje rôznych aktérov k mierovému plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa.

V takmer celom Žilinskom kraji sa môže tvoriť hmla

V takmer celom Žilinskom kraji sa môže tvoriť hmla

VČERA - 19:38Domáce

Výstrahy platia do soboty.

Muž odcudzil z auta tašku s 18 miliónmi forintov. Spoznávate ho?

Muž odcudzil z auta tašku s 18 miliónmi forintov. Spoznávate ho?

VČERA - 18:47Domáce

Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní.

Vosveteit.sk
Stroje ovládli internet a píšu viac článkov než ľudia. Dobrou správou však je, že ľudský obsah stále vyhrávaStroje ovládli internet a píšu viac článkov než ľudia. Dobrou správou však je, že ľudský obsah stále vyhráva
Americké radary majú problém. Číňania našli spôsob, ako ich za pár centov oklamať pomocou nového stealth materiáluAmerické radary majú problém. Číňania našli spôsob, ako ich za pár centov oklamať pomocou nového stealth materiálu
EÚ ide obmedziť internet pre túto skupinu ľudí. „Nekonečný scroll, autoplay a loot boxy sú pre nich nebezpečné“EÚ ide obmedziť internet pre túto skupinu ľudí. „Nekonečný scroll, autoplay a loot boxy sú pre nich nebezpečné“
„Aspoň nespadol a nerozpadol sa ako naposledy.“ Putin si pozrel humanoidného robota naživo. Z výrazu jeho tváre je jasné, že toto žiadna revolúcia nebude„Aspoň nespadol a nerozpadol sa ako naposledy.“ Putin si pozrel humanoidného robota naživo. Z výrazu jeho tváre je jasné, že toto žiadna revolúcia nebude
AKTUÁLNE: Technologický gigant, ktorý pôsobí aj na Slovensku, vymení tisíce ľudí za umelú inteligenciuAKTUÁLNE: Technologický gigant, ktorý pôsobí aj na Slovensku, vymení tisíce ľudí za umelú inteligenciu
USA majú novú útočnú ponorku. USS Massachusetts otvára dvere generácii, ktorá unesie trojnásobok rakietUSA majú novú útočnú ponorku. USS Massachusetts otvára dvere generácii, ktorá unesie trojnásobok rakiet
Otec umelej inteligencie varuje, AI môže už čoskoro priniesť scenár, ktorý nie je dobrý pre budúcnosť ľudstvaOtec umelej inteligencie varuje, AI môže už čoskoro priniesť scenár, ktorý nie je dobrý pre budúcnosť ľudstva
„V Taganrogu niečo horí.“ Unikát ruského letectva je preč, Ukrajina trafila a vážne poškodila experimentálny laserový prototyp A-60„V Taganrogu niečo horí.“ Unikát ruského letectva je preč, Ukrajina trafila a vážne poškodila experimentálny laserový prototyp A-60
Elektromobilová revolúcia možno nebude. Dieselové motory môžu byť zachránené, vedci ukázali prelomElektromobilová revolúcia možno nebude. Dieselové motory môžu byť zachránené, vedci ukázali prelom
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP