Hrabko: Koniec vojny je ešte ďaleko, ale v rokovaniach je vidieť posun
Koniec vojnového konfliktu na Ukrajine je ešte ďaleko, ale v rokovaniach je vidieť posun. V TASR TV to konštatoval publicista Juraj Hrabko. Reagoval tým na postoje rôznych aktérov k mierovému plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Podľa Hrabka kľúčové nie je to, koľko je bodov plánu a koľko z nich akceptuje ktorá strana, ale to, že už sa nerokuje vo všeobecnosti, ale o konkrétne formulovaných témach. „Sú konkrétne body, ktoré ležia na stole a rokuje sa už iba o nich. O nijakom balaste sa už rokovať nebude,“ dodal.
Koniec bojov bude podľa Hrabka začiatkom novej etapy, ktorá však určite nebude ľahká. „Ukončením vojny sa veľa vecí začne. A to tak pozitívnych, ako aj negatívnych,“ upozornil. V tejto chvíli je však podľa neho najdôležitejšie zvládnuť rozhovory o ukončení bojov.
Koaličná strana Hlas-SD trvá na dodržiavaní koaličnej zmluvy a spôsob odvolania bývalého podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca (Hlas-SD) považuje za jej porušenie. Napriek tomu však strana vládu nepovalí. V diskusnej relácii STVR to 23. novembra povedal podpredseda Hlasu-SD a minister školstva Tomáš Drucker.
Hrabko reagoval, že o porušení koaličnej zmluvy by sa dalo rozprávať v prípade, keby bol Kmec odvolaný na podnet predsedu vlády, čo sa však nestalo. „Tento argument nesedí. On by sedel v tom prípade, ak by premiér išiel do paláca alebo doručil návrh na odvolanie Petra Kmeca bez vedomia pána Šutaja Eštoka ako predsedu strany, ale to sa nestalo, pán Kmec podal demisiu,“ upozornil Hrabko.
Líder opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka 26. novembra vyhlásil, že PS nikdy nenavrhovalo ani nenavrhne rušiť Benešove dekréty ani spochybňovať naše dejiny. PS podľa neho na výjazde poslancov v Komárne prijalo uznesenie k spolužitiu a rozvoju na južnom Slovensku. „Kde okrem mnohých ďalších vecí vyzývame vládu SR, aby podnikla gestá dobrej vôle voči Maďarom žijúcim na Slovensku, a jedno z tých gest môže znamenať, pokiaľ ide o dekréty, že ony sú súčasťou slovenského práva, ale je dôležité dodržiavať princíp, aby sa na ich základe nemohli robiť rozhodnutia zakladajúce nové právne skutočnosti,“ povedal Šimečka.
Podľa Hrabka stanovisko PS skutočne neobsahovalo explicitnú požiadavku na zrušenie Benešových dekrétov. Osobne považuje tému Benešových dekrétov za veľmi ťažkú aj preto, že sa netýka iba Slovenska, ale aj Českej republiky. „Je rozumné s nimi nehýbať,“ konštatoval Hrabko.
Progresívne Slovensko však podľa neho mohlo svoj postoj formulovať elegantnejšie, lebo takto dalo svojim politickým súperom šancu ich obviniť z ambície rušiť dekréty, ktoré v skutočnosti rušiť nechceli. „Tému nastolilo ono, chytila sa jej vládna koalícia a teraz to budú dostávať zo všetkých štyroch svetových strán,“ uzavrel Hrabko.
