Nová teória vedomia: Naozaj sa toto deje po smrti?

  • DNES - 17:12
  • Uppsala
Nová teória vedomia: Naozaj sa toto deje po smrti?

Fyzička predstavila novú teóriu vedomia. Ak je správna, môže nám upraviť obraz o tom, čo sa deje po smrti.

Podľa profesorky nanotechnológie Marie Strømmeovej vedomie nevzniká v mozgu. Ako približuje denník Daily Mail, vedkyňa z Uppsalskej univerzity vo Švédsku tvrdí, že ľudské vedomie je v skutočnosti základným stavebným kameňom vesmíru a reality.

V prípade, že by sa Strømmeovej hypotéza overila, veda by dokázala nájsť odpovede na dodnes nevysvetlené javy ako telepatia, zážitky blízke smrti alebo predstavy o živote po smrti. Strømmeová tvrdí, že po smrti vedomie nezaniká. Namiesto toho sa vracia do univerzálneho poľa, z ktorého sa vyčleňuje individuálne vedomie každého človeka.

„Dodnes sme nevenovali dostatok výskumu možnosti, že vedomie je kľúčové. Dnes sa to rýchlo mení,“ uviedla Strømmeová pre Daily Mail. Vedkyňa dokonca zašla tak ďaleko, že tvrdí, že vedomie vzniká pri vibráciách v poliach kvantových teórií.

Vedomie je ako oceán

Strømmeová ďalej tvrdí, že predstava o tom, že vedomie je individuálna veličina, je mylná. „Individuálne vedomie chápeme ako lokálny výron. Podobne ako vlnu na povrchu oceánu,“ uviedla. Kým vlna zaniká, voda (teda univerzálne vedomie) zostáva.

Podľa vedkyne tak vedomie nezomiera v čase úmrtia. Smrť je podľa nej prechod, nie koniec vedomia.

Takéto vnímanie vedomia podľa Strømmeovej vysvetľuje aj zážitky blízke smrti. V čase extrémneho vypätia mozog získava prístup k univerzálnemu vedomiu, takže takéto zážitky väčšiny ľudí sa podobajú. Podobným príkladom je telepatia.

Za predpokladu, že je jej teória správna, mali by to dokázať aj snímky mozgu, tvrdí Strømmeová. Ľudia počas meditácie alebo silného emocionálneho vypätia by podľa nej mali vykazovať určité formy synchronizácie mozgových vĺn.

„Texty všetkých veľkých náboženstiev... často opisujú prepojené vedomie,“ uvádza Strømmeová. Kvantová fyzika dnes podľa nej opisuje javy, ktoré v minulosti inými slovami zachytávali staroveké náboženské texty. „Teraz nastal čas na naozajstnú vedu... na naozajstný prieskum týchto javov,“ dodala vedkyňa.

Zdroj: Info.sk, DP, dailymail.co.uk
