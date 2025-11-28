  • Články
Európska prokurátorka píše Európskej komisii, kritizuje zmenu zákona o oznamovateľoch v SR

  • DNES - 22:07
  • Luxemburg
Cieľom navrhovaného zákona je obmedziť ochranu oznamovateľov.

Hlavná európska prokurátorka Laura Codruța Kövesiová v piatok adresovala list Európskej komisii (EK), v ktorom poukázala na to, že niekoľko prvkov ohľadne zmeny slovenského zákona o ochrane oznamovateľov, ktoré nedávno navrhla vláda SR a ktoré majú byť prerokúvané v slovenskom parlamente budúci týždeň v skrátenom konaní, nie je v súlade so zásadami právneho štátu. Uvádza sa to na webovej stránke Európskej prokuratúry (EPPO), informuje TASR.

K tomuto záveru dospela analýzou navrhovanej legislatívy na základe Nariadenia EP a Rady EÚ zo 16. decembra 2020 o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie.

Cieľom navrhovaného zákona je obmedziť ochranu oznamovateľov na niekoľko kategórií osôb, najmä takých, ktoré nie sú priamo zamestnancami subjektov, na ktorých protiprávne konanie sa poukazuje, uvádza sa vo vyhlásení EPPO. Nedostatočná ochrana všetkých oznamovateľov vrátane policajných zložiek vážne obmedzuje odhaľovanie, nahlasovanie a vyšetrovanie trestných činov, najmä korupcie, dodala prokuratúra.

Spomínaný návrh vlády SR tiež podľa nej zavádza retroaktivitu zmien, ktoré v prípade prijatia priamo ovplyvnia aj živé prípady, ktorými sa zaoberá Európska prokuratúra.

Hlavná európska prokurátorka v tejto súvislosti informovala Európsku komisiu, že návrh v prípade prijatia môže negatívne ovplyvniť efektivitu vyšetrovania i celkovú úroveň ochrany finančných záujmov EÚ.

EPPO je nezávislá prokuratúra Európskej únie. Zodpovedá za vyšetrovanie, stíhanie a vznesenie obžaloby z trestných činov voči finančným záujmom EÚ.

Zdroj: Info.sk, TASR
