  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 2.12.2025Meniny má Bibiána
Bratislava

Ohromujúce video vlka: Takto prekabátil rybárov, ide o prelomové správanie

  • DNES - 18:40
  • Vancouver
Ohromujúce video vlka: Takto prekabátil rybárov, ide o prelomové správanie

Vedci doteraz netušili, že vlci sú schopní takéhoto správania.

Zábery zo západného pobrežia Kanady vyvolali búrlivú debatu medzi biológmi. Video zachytáva vlka dravého, ktorý prekvapivo sofistikovaným spôsobom manipuluje s rybárskym náčiním, aby získal potravu. Odborníci teraz riešia otázku, či ide o prvý zdokumentovaný prípad používania nástrojov u tohto druhu.

K incidentu došlo približne 480 kilometrov severne od Vancouveru, v skalnatých zátokách na území pôvodného národa Haíɫzaqv. Miestni obyvatelia tu nastražili pasce na invázne európske kraby, ktoré ohrozujú tamojší ekosystém. Po čase si však všimli niečo zvláštne. Pasce niekto vyťahoval na breh, ničil ich a kradol z nich návnadu. Aby odhalili páchateľa, nainštalovali v okolí fotopasce a kamery.

Vlk prekvapil svojim správaním

Záznam, ktorý bol nedávno zverejnený v rámci štúdie v odbornom časopise Ecology and Evolution, zachytáva vlka pri čine. Zviera plávalo k bóji na hladine, uchopilo ju a dotiahlo k brehu. Následne vlk cieľavedome ťahal za lano, čím vytiahol z vody celú pascu, aby sa dostal k návnade. Celá operácia mu trvala necelé tri minúty.

To, že sa vlk obslúži ľahko dostupnou potravou, nie je ničím výnimočným. Spôsob, akým to urobil, teda plávanie k bóji, jej pritiahnutie a následné navíjanie lana s pascou, je však podľa vedcov novým fenoménom.

Ide o použitie nástroja?

Biológovia Kyle Artelle a Paul Paquet, autori novej štúdie, otvorili diskusiu o tom, či možno toto správanie klasifikovať ako „používanie nástrojov“. Táto schopnosť bola dlho pripisovaná len primátom a niektorým vtákom, u vlkov doteraz zdokumentovaná nebola.

Definícia používania nástrojov nie je vo vedeckej komunite jednotná. Širšia definícia chápe použitie nástroja ako využitie externého predmetu na dosiahnutie cieľa s konkrétnym zámerom. Podľa tohto výkladu by ťahanie lana spĺňalo kritériá.

Prísnejšia definícia však ťahanie lana vylučuje, ak zviera lano samo nevytvorilo alebo ním nemanipuluje zložitejším spôsobom (napríklad viazaním).

Artelle a Paquet však argumentujú, že sofistikovanosť tohto konkrétneho postupu by mohla tvoriť výnimku. Poukazujú na fakt, že ťahanie lana je kľúčovým mechanizmom na vyťahovanie pascí aj pre ľudí.

Hoci vedecká debata o presnej klasifikácii tohto správania pokračuje, jedno je isté. Video poskytuje ďalší dôkaz o mimoriadnej inteligencii a prispôsobivosti vlkov v divokej prírode.

Zdroj: Info.sk, TM, onlinelibrary.wiley.com
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Prekvapivý objav: Toto majú ľudia spoločné so zlatými retrievermi

Prekvapivý objav: Toto majú ľudia spoločné so zlatými retrievermi

DNES - 15:38Zaujímavosti

Zlatí retrieveri a ľudia zdieľajú viac, než sme si doteraz mysleli.

Tajomstvo vône ihličia: Prečo nám okamžite zlepší náladu? Vedci majú prekvapivé vysvetlenie

Tajomstvo vône ihličia: Prečo nám okamžite zlepší náladu? Vedci majú prekvapivé vysvetlenie

VČERA - 15:30Zaujímavosti

Vôňa borovice či jedle dokáže v sekunde zmeniť atmosféru v miestnosti a navodiť pocit pokoja. Prečo je to tak?

Na Slovensko dorazila vzácna návšteva, tento herec sa prechádzal po Tatrách

Na Slovensko dorazila vzácna návšteva, tento herec sa prechádzal po Tatrách

VČERA - 6:06Zaujímavosti

Herec bol počas svojej návštevy ubytovaný v jednom z hotelov na Štrbskom Plese.

Vosveteit.sk
Čína obrátila hypersonický priemysel naruby: Raketa YKJ-1000 stojí zlomok ceny, krajina plánuje masovú výrobuČína obrátila hypersonický priemysel naruby: Raketa YKJ-1000 stojí zlomok ceny, krajina plánuje masovú výrobu
Po smiešnych „spätných zrkadlách“ Rusko prekvapilo oveľa drastickejšou zmenou: Shahedy sa stali skutočne obávanými protivníkmiPo smiešnych „spätných zrkadlách“ Rusko prekvapilo oveľa drastickejšou zmenou: Shahedy sa stali skutočne obávanými protivníkmi
Unikli prvé informácie o Android 17. Vieme, aké funkcie prídu a kedy ho môžeme očakávaťUnikli prvé informácie o Android 17. Vieme, aké funkcie prídu a kedy ho môžeme očakávať
Milióny používateľov Chromu majú zadné vrátka. Kampaň ShadyPanda patrí medzi najväčšie hrozby posledných rokovMilióny používateľov Chromu majú zadné vrátka. Kampaň ShadyPanda patrí medzi najväčšie hrozby posledných rokov
Máš firemný Android? Objavila sa v ňom novinka, ktorá zaskočí veľa zamestnancov. Toto nechceš prehliadnuť!Máš firemný Android? Objavila sa v ňom novinka, ktorá zaskočí veľa zamestnancov. Toto nechceš prehliadnuť!
V tvojom Samsungu je funkcia, o ktorej väčšina Slovákov netuší. Zvuk ti zlepší tak, že nebudeš veriť vlastným ušiamV tvojom Samsungu je funkcia, o ktorej väčšina Slovákov netuší. Zvuk ti zlepší tak, že nebudeš veriť vlastným ušiam
Sľubuje Európska únia naozaj 5 rokov softvérovej podpory? Je to nejasné, hovoria odborníciSľubuje Európska únia naozaj 5 rokov softvérovej podpory? Je to nejasné, hovoria odborníci
Okolo Slovenska vyčíňa nový botnet ShadowV2: Zákerný Mirai žije v novej podobe, hovoria bezpečnostní analyticiOkolo Slovenska vyčíňa nový botnet ShadowV2: Zákerný Mirai žije v novej podobe, hovoria bezpečnostní analytici
Južná Kórea ukázala tank K3 ako stroj z budúcnosti, ktorý môže pochovať všetky klasické tankyJužná Kórea ukázala tank K3 ako stroj z budúcnosti, ktorý môže pochovať všetky klasické tanky
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP