Ohromujúce video vlka: Takto prekabátil rybárov, ide o prelomové správanie
- DNES - 18:40
- Vancouver
Vedci doteraz netušili, že vlci sú schopní takéhoto správania.
Zábery zo západného pobrežia Kanady vyvolali búrlivú debatu medzi biológmi. Video zachytáva vlka dravého, ktorý prekvapivo sofistikovaným spôsobom manipuluje s rybárskym náčiním, aby získal potravu. Odborníci teraz riešia otázku, či ide o prvý zdokumentovaný prípad používania nástrojov u tohto druhu.
K incidentu došlo približne 480 kilometrov severne od Vancouveru, v skalnatých zátokách na území pôvodného národa Haíɫzaqv. Miestni obyvatelia tu nastražili pasce na invázne európske kraby, ktoré ohrozujú tamojší ekosystém. Po čase si však všimli niečo zvláštne. Pasce niekto vyťahoval na breh, ničil ich a kradol z nich návnadu. Aby odhalili páchateľa, nainštalovali v okolí fotopasce a kamery.
Vlk prekvapil svojim správaním
Záznam, ktorý bol nedávno zverejnený v rámci štúdie v odbornom časopise Ecology and Evolution, zachytáva vlka pri čine. Zviera plávalo k bóji na hladine, uchopilo ju a dotiahlo k brehu. Následne vlk cieľavedome ťahal za lano, čím vytiahol z vody celú pascu, aby sa dostal k návnade. Celá operácia mu trvala necelé tri minúty.
To, že sa vlk obslúži ľahko dostupnou potravou, nie je ničím výnimočným. Spôsob, akým to urobil, teda plávanie k bóji, jej pritiahnutie a následné navíjanie lana s pascou, je však podľa vedcov novým fenoménom.
Ide o použitie nástroja?
Biológovia Kyle Artelle a Paul Paquet, autori novej štúdie, otvorili diskusiu o tom, či možno toto správanie klasifikovať ako „používanie nástrojov“. Táto schopnosť bola dlho pripisovaná len primátom a niektorým vtákom, u vlkov doteraz zdokumentovaná nebola.
Definícia používania nástrojov nie je vo vedeckej komunite jednotná. Širšia definícia chápe použitie nástroja ako využitie externého predmetu na dosiahnutie cieľa s konkrétnym zámerom. Podľa tohto výkladu by ťahanie lana spĺňalo kritériá.
Prísnejšia definícia však ťahanie lana vylučuje, ak zviera lano samo nevytvorilo alebo ním nemanipuluje zložitejším spôsobom (napríklad viazaním).
Artelle a Paquet však argumentujú, že sofistikovanosť tohto konkrétneho postupu by mohla tvoriť výnimku. Poukazujú na fakt, že ťahanie lana je kľúčovým mechanizmom na vyťahovanie pascí aj pre ľudí.
Hoci vedecká debata o presnej klasifikácii tohto správania pokračuje, jedno je isté. Video poskytuje ďalší dôkaz o mimoriadnej inteligencii a prispôsobivosti vlkov v divokej prírode.
