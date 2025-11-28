  • Články
Veterinári varujú pred toxickým krmivom

  • DNES - 21:29
  • Praha/Bratislava
Veterinári varujú pred toxickým krmivom

Krmivo obsahuje nebezpečné olovo.

Česká Štátna veterinárna správa (SVS) varuje majiteľov domácich miláčikov pred nebezpečným krmivom na českom a slovenskom trhu. V krmive predávanom pod názvom „Zverina orez“ odhalili inšpektori extrémne vysoké hodnoty olova. SVS o tom informuje na svojej stránke.

Výrobcom krmiva zo zveriny je spoločnosť Falco Sokol, ktorá sa zameriava na mäsové špeciality pre psov a mačky. Nebezpečná šarža sa dostala na český aj slovenský trh.

Problém sa týka krmiva od výrobcu Falco Sokol a.s., ktoré bolo distribuované najmä prostredníctvom e-shopu. Laboratórne rozbory potvrdili, že mäsová zmes predstavuje vážne zdravotné riziko, najmä pri dlhodobej konzumácii.

Foto: svscr.cz

Takmer trojnásobné prekročenie limitov

Vzorku výrobku odobrali inšpektori priamo v prevádzke výrobcu. Kým limit pre obsah olova v kŕmnej surovine je stanovený na 10 mg/kg, v tomto prípade bola povolená hranica prekročená takmer trojnásobne.

„Chovateľom, ktorí majú krmivo doma, SVS odporúča, aby ho nepodávali svojim záujmovým zvieratám a vrátili výrobcovi, respektíve predajcovi,“ uviedol hovorca SVS Petr Vorlíček .

Pozor si dajte na tento výrobok:

Názov: Zverina orez
Výrobca: Falco Sokol a.s.
Dátum výroby: 6. 6. 2025
Dátum spotreby: 6. 6. 2026

Celkovo bolo vyrobených 909 kg tohto krmiva. Podľa SVS bolo na Slovensko dodaných približne 150 kg tohto produktu. Veterinári nariadili stiahnutie krmiva z obehu a jeho likvidáciu v asanačnom podniku.

Kontaminácia olovom v zverine zvyčajne vzniká zo striel použitých pri love. Aby sa predišlo podobným prípadom, je nevyhnutné, aby spracovatelia dôsledne odstraňovali tkanivá v okolí strelného zranenia, ktoré môžu byť znečistené úlomkami streliva.

Zdroj: Info.sk, svscr.cz
