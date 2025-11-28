Nad základňou Bundeswehru spozorovali počas výcviku ukrajinských vojakov drony
- DNES - 21:01
- Berlín
Nad základňou nemeckých ozbrojených síl v Gnoiene juhovýchodne od mesta Rostock boli spozorované drony, a to v čase prebiehajúceho výcviku ukrajinských vojakov, napísal v piatok magazín Der Spiegel. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.
Ministerstvo vnútra spolkovej krajiny Meklenbursko-Predpomoransko bez uvedenia ďalších podrobností potvrdilo, že tamojšia polícia incident vyšetruje.
Spiegel uviedol, že k incidentu došlo ešte 13. októbra. Dovedna štyri drony nedokázali zastaviť ani nemecké ozbrojené sily, ani polícia.
Polícia v Meklenbursku-Predpomoransku vyšetruje neznáme osoby za „bezpečnosť ohrozujúce fotografovanie“ vojenských zariadení, píše DPA.
Spolkový kriminálny úrad (BKA) zaznamenal v prvých deviatich mesiacoch tohto roka v celom Nemecku nižší štvorciferný počet preletov dronov, a to nad lokalitami Bundeswehru, zbrojárskymi spoločnosťami a kritickou infraštruktúrou. Domnieva sa, že tieto prelety mali pravdepodobne politické pozadie, uviedol pre DPA hovorca úradu.
BKA zaznamenáva incidenty od začiatku roka. Prípady sa následne z evidencie vyraďujú, ak sa v priebehu vyšetrovania ukáže, že neexistoval politický motív, alebo že prelet nepredstavoval trestný čin, dodáva nemecká agentúra.
