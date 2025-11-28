  • Články
  • DNES - 19:38
  • Bratislava
V takmer celom Žilinskom kraji sa môže tvoriť hmla

Výstrahy platia do soboty.

V takmer celom Žilinskom kraji si treba dávať pozor na lokálnu tvorbu hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ pripomína SHMÚ. Výstrahy platia predbežne do soboty (29. 11.) do 10.00 h.

Zdroj: Info.sk, TASR
Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní.

Minister obrany Robert Kaliňák obhajuje nákupy prostredníctvom pôžičky z európskeho Nástroja bezpečnostnej akcie pre Európu posilnením európskeho obranného priemyslu.

Slovenský rozhlas povedie od začiatku decembra Peter Janků.

