V takmer celom Žilinskom kraji sa môže tvoriť hmla
Výstrahy platia do soboty.
V takmer celom Žilinskom kraji si treba dávať pozor na lokálnu tvorbu hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ pripomína SHMÚ. Výstrahy platia predbežne do soboty (29. 11.) do 10.00 h.
Muž odcudzil z auta tašku s 18 miliónmi forintov. Spoznávate ho?
Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní.
Horská záchranná služba zasahovala pri úraze skialpinistu na Martinských holiach
68-ročný muž si pádom spôsobil zranenia.
Kaliňák obhajuje nákupy prostredníctvom pôžičky z nástroja SAFE
Minister obrany Robert Kaliňák obhajuje nákupy prostredníctvom pôžičky z európskeho Nástroja bezpečnostnej akcie pre Európu posilnením európskeho obranného priemyslu.
Slovenský rozhlas povedie Peter Janků, do funkcie nastúpi v decembri
Slovenský rozhlas povedie od začiatku decembra Peter Janků.