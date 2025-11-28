Prekvapivý objav: Toto majú ľudia spoločné so zlatými retrievermi
- DNES - 15:38
- Cambridge
Zlatí retrieveri a ľudia zdieľajú viac, než sme si doteraz mysleli.
Vedci z Univerzity v Cambridge zistili, že zlatí retrieveri a ľudia majú spoločné genetické korene, ktoré priamo ovplyvňujú ich správanie a emócie.
Štúdia publikovaná v prestížnom vedeckom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences odhalila nápadné genetické podobnosti medzi týmito dvoma druhmi. Tie isté gény, ktoré u psov ovplyvňujú mieru energie, plachosti či agresivity, sú u ľudí spojené s inteligenciou, úzkosťou a depresiou.
„Výsledky sú skutočne pozoruhodné. Poskytujú silný dôkaz, že ľudia a zlatí retrieveri zdieľajú genetický základ pre svoje správanie,“ uviedla v tlačovej správe Eleanor Raffanová, výskumníčka v odbore neurovied a spoluautorka štúdie.
Agresivita u psa, inteligencia u človeka
Vedecký tím analyzoval genetické kódy 1 300 zlatých retrieverov a porovnal ich s údajmi z dotazníkov, v ktorých majitelia hodnotili povahové črty svojich psov. Následne použili podobnú genetickú analýzu u ľudí a podarilo sa im potvrdiť zhodu pri 12 konkrétnych génoch.
Napríklad gén s označením PTPN1, ktorý u zlatých retrieverov súvisí s agresivitou voči iným psom, je u ľudí prepojený s inteligenciou, ale aj s depresiou. Ďalší genetický variant, ktorý u psov spôsobuje strach, je u ľudí spojený s úzkosťou vyvolanou pocitmi trápnosti.
Psy nemusia byť zlé, iba prežívajú úzkosť
Tieto zistenia môžu zmeniť pohľad na to, čo považujeme za problémové správanie psov. Neurovedec a spoluautor štúdie Enoch Alex upozorňuje, že genetika môže niektorých psov predurčovať k tomu, aby vnímali svet ako stresujúce miesto.
„Ak sa k tejto predispozícii pridajú životné skúsenosti, psy môžu reagovať spôsobom, ktorý si vysvetľujeme ako zlé správanie, hoci v skutočnosti prežívajú úzkosť,“ vysvetľuje Alex.
Nový prístup k výcviku
Pochopenie genetiky môže pomôcť aj pri výcviku. Vedci poukázali na gén ROMO1, ktorý u retrieverov ovplyvňuje poslušnosť pri tréningu, zatiaľ čo u ľudí súvisí s emocionálnou citlivosťou a inteligenciou. Autori štúdie preto navrhujú, aby sa výcvik týchto psov viac zameriaval na emocionálne prvky a budovanie vzťahu, namiesto striktného systému odmeňovania len za dobré správanie.
Daniel Mills, odborník na správanie zvierat z Univerzity v Lincolne a spoluautor štúdie, dodáva, že psy sú viac než len spoločníci. „Psy v našich domácnostiach s nami zdieľajú nielen fyzický priestor, ale čelia aj podobným psychologickým výzvam moderného života. Naši miláčikovia tak môžu byť vynikajúcimi modelmi pre skúmanie niektorých ľudských psychiatrických stavov spojených s emóciami,“ uzavrel Mills.
Akcia ako z filmu: Ukrajinský pilot MiG-29 unikol ruskej rakete manévrom pod extrémnym preťažením
Pilot zažil dramatické chvíle v kokpite.
Tajomstvo vône ihličia: Prečo nám okamžite zlepší náladu? Vedci majú prekvapivé vysvetlenie
Vôňa borovice či jedle dokáže v sekunde zmeniť atmosféru v miestnosti a navodiť pocit pokoja. Prečo je to tak?
Na Slovensko dorazila vzácna návšteva, tento herec sa prechádzal po Tatrách
Herec bol počas svojej návštevy ubytovaný v jednom z hotelov na Štrbskom Plese.
4 varovné znaky neverníkov: Títo ľudia radi podvádzajú
Ako spoznať neverníka ešte predtým, ako s ním vkročíte do vzťahu? Štúdia odhaľuje 4 kľúčové znaky.