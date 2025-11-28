  • Články
Horská záchranná služba zasahovala pri úraze skialpinistu na Martinských holiach

  • DNES - 17:30
  • Martin
68-ročný muž si pádom spôsobil zranenia.

Horská záchranná služba (HZS) v piatok zasahovala na Martinských holiach pri úraze 68-ročného skialpinistu slovenskej národnosti, ktorý si pádom spôsobil poranenie ramena. HZS o tom informovala na webe.

Privolaní záchranári z Oblastného strediska HZS Veľká Fatra slúžiaci na Martinských holiach pacienta po príchode vyšetrili a po zafixovaní hornej končatiny ho terénnym vozidlom HZS transportovali na údolné parkovisko Martin, Stráne,“ spresnili horskí záchranári s tým, že na odporúčané vyšetrenie do nemocničného zariadenia ďalej pokračoval muž na vlastnú žiadosť samostatne.

Zdroj: Info.sk, TASR
