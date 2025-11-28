  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 28.11.2025Meniny má Henrieta
Bratislava

Andrij Jermak odstúpil z funkcie šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta

  • DNES - 16:52
  • Kyjev
Andrij Jermak odstúpil z funkcie šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta

Verejnosti to oznámil prezident Volodymyr Zelenskyj.

Vedúci ukrajinskej prezidentskej kancelárie Andrij Jermak v piatok odstúpil z funkcie. Verejnosti to oznámil prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.

Zelenskyj vo svojom videopríhovore zverejnenom na Facebooku uviedol, že Jermak napísal žiadosť o uvoľnenie z funkcie. Prezident jeho žiadosti vyhovel a uviedol, že v sobotu začne konzultácie s kandidátmi na tento post. Dodal tiež, že prezidentskú kanceláriu čaká reorganizácia.

Britský denník Financial Times (FT) konštatoval, že Jermak je na Ukrajine vnímaný ako polarizujúca osobnosť, ktorá v pozícii šéfa prezidentskej kancelárie nadobudla bezprecedentnú moc. Zelenskyj Jermaka nedávno poveril vedením rokovaní o americkom mierovom pláne s predstaviteľmi vlády prezidenta Donalda Trumpa.

V tejto súvislosti Zelenskyj vo svojom príhovore vzdal Jermakovi hold „za to, že na rokovaniach vždy prezentoval pozíciu Ukrajiny presne tak, ako má byť. Vždy to bola vlastenecká pozícia.“

Zelenskyj zdôraznil, že najmä v čase prebiehajúcich rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine musí Ukrajina zostať jednotná.

Rusko veľmi chce, aby Ukrajina robila chyby. Z našej strany žiadne chyby neurobíme. Naša práca pokračuje. Náš boj pokračuje. Nemáme právo na zlyhanie, nemáme právo na ústup alebo na roztržku. Ak prídeme o jednotu, riskujeme stratu všetkého: seba, Ukrajiny a našej budúcnosti... Musíme vydržať. Nemáme inú možnosť. Ďalšiu Ukrajinu mať nebudeme,“ vyhlásil ukrajinský prezident.

Jermak odstúpil z funkcie v deň, keď sa v jeho bydlisku uskutočnila policajná prehliadka, ktorá podľa ukrajinských médií môže súvisieť s vyšetrovaním korupcie Národným protikorupčným úradom Ukrajiny (NABU) a Špeciálnou protikorupčnou prokuratúrou (SAP).

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Polícia našla u šéfa českej Správy železníc vyše 80 miliónov korún v hotovosti

Polícia našla u šéfa českej Správy železníc vyše 80 miliónov korún v hotovosti

DNES - 15:53Zahraničné

Generálny riaditeľ českej Správy železníc Jiří Svoboda mal doma v trezore hotovosť v hodnote viac než 80 miliónov korún.

Energetickú závislosť Maďarska od Ruska považuje väčšina Maďarov za riziko

Energetickú závislosť Maďarska od Ruska považuje väčšina Maďarov za riziko

DNES - 14:17Zahraničné

Závislosť Maďarska na dodávkach energií z Ruska považuje 62 percent Maďarov za riskantnú.

Orbán vyjadril Putinovi nádej, že mierové plány povedú k prímeriu a mieru

Orbán vyjadril Putinovi nádej, že mierové plány povedú k prímeriu a mieru

DNES - 12:52Zahraničné

Maďarsko má záujem o mier a naozaj dúfa, že predložené návrhy povedú k prímeriu a mieru. Ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi to povedal v Moskve predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.

Orbán s delegáciou priletel do Moskvy, stretne sa s Putinom

Orbán s delegáciou priletel do Moskvy, stretne sa s Putinom

DNES - 12:32Zahraničné

Lietadlo maďarských ozbrojených síl s delegáciou premiéra Viktora Orbána, ktorú má prijať ruský prezident Vladimir Putin, pristálo v piatok dopoludnia na moskovskom medzinárodnom letisku Vnukovo.

Vosveteit.sk
EÚ ide obmedziť internet pre túto skupinu ľudí. „Nekonečný scroll, autoplay a loot boxy sú pre nich nebezpečné“EÚ ide obmedziť internet pre túto skupinu ľudí. „Nekonečný scroll, autoplay a loot boxy sú pre nich nebezpečné“
„Aspoň nespadol a nerozpadol sa ako naposledy.“ Putin si pozrel humanoidného robota naživo. Z výrazu jeho tváre je jasné, že toto žiadna revolúcia nebude„Aspoň nespadol a nerozpadol sa ako naposledy.“ Putin si pozrel humanoidného robota naživo. Z výrazu jeho tváre je jasné, že toto žiadna revolúcia nebude
AKTUÁLNE: Technologický gigant, ktorý pôsobí aj na Slovensku, vymení tisíce ľudí za umelú inteligenciuAKTUÁLNE: Technologický gigant, ktorý pôsobí aj na Slovensku, vymení tisíce ľudí za umelú inteligenciu
USA majú novú útočnú ponorku. USS Massachusetts otvára dvere generácii, ktorá unesie trojnásobok rakietUSA majú novú útočnú ponorku. USS Massachusetts otvára dvere generácii, ktorá unesie trojnásobok rakiet
Otec umelej inteligencie varuje, AI môže už čoskoro priniesť scenár, ktorý nie je dobrý pre budúcnosť ľudstvaOtec umelej inteligencie varuje, AI môže už čoskoro priniesť scenár, ktorý nie je dobrý pre budúcnosť ľudstva
„V Taganrogu niečo horí.“ Unikát ruského letectva je preč, Ukrajina trafila a vážne poškodila experimentálny laserový prototyp A-60„V Taganrogu niečo horí.“ Unikát ruského letectva je preč, Ukrajina trafila a vážne poškodila experimentálny laserový prototyp A-60
Elektromobilová revolúcia možno nebude. Dieselové motory môžu byť zachránené, vedci ukázali prelomElektromobilová revolúcia možno nebude. Dieselové motory môžu byť zachránené, vedci ukázali prelom
Veľká streamovacia služba si pre nás pripravila naozaj bohaté Vianoce: Toto sú filmové a seriálové novinky, ktoré prídu už čoskoroVeľká streamovacia služba si pre nás pripravila naozaj bohaté Vianoce: Toto sú filmové a seriálové novinky, ktoré prídu už čoskoro
Tvoj Samsung schováva funkciu, ktorú používatelia roky prehliadajú. Zásadne ti zjednoduší multitasking, no najprv ju musíš aktivovaťTvoj Samsung schováva funkciu, ktorú používatelia roky prehliadajú. Zásadne ti zjednoduší multitasking, no najprv ju musíš aktivovať
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP