Polícia našla u šéfa českej Správy železníc vyše 80 miliónov korún v hotovosti

  • DNES - 15:53
  • Praha
Generálny riaditeľ českej Správy železníc Jiří Svoboda mal doma v trezore hotovosť v hodnote viac než 80 miliónov korún (3,3 milióna eur).

Peniaze v českých korunách, eurách aj dolároch našli kriminalisti z Národnej centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) počas utorkovej akcie, v rámci ktorej zasahovali aj v sídle Správy železníc. O náleze hotovosti v piatok informoval server iRozhlas.cz s odvolaním sa na dva zdroje, píše spravodajkyňa TASR.

V Svobodovom súkromnom trezore kriminalisti podľa servera objavili aj zbierku luxusných hodiniek. Šéf českých železníc sa k zásahu polície vyjadriť nechcel. „Nebudem sa k týmto veciam vyjadrovať aj v súvislosti s tým, že vás jednoducho informuje niekto iný než priamo ja. Budem to vysvetľovať iným orgánom, nie médiám,“ citoval ho iRozhlas.

Podľa Svobodu sú to peniaze jeho otca a starého otca

Pre server Seznam Zprávy neskôr uviedol, že išlo najmä o celoživotné úspory jeho otca a starého otca, ktorý vlastnil továreň na výrobu strojov. Skutočnosť, prečo peniaze neboli uložené v banke, súvisí podľa jeho slov s tým, že jeho otec stratil počas menovej reformy v roku 1953 veľký majetok, a preto chcel radšej držať peniaze v hotovosti. Dodal, že on sám hospodári s peniazmi, ktoré si sám zarobil. „Len v Správe železníc je to vyše sedem miliónov ročne, takže 70 miliónov len za dobu, čo som v Správe železníc. Takže príjmy mám a je preukázateľné, čo som si za ne kúpil,“ uviedol Svoboda.

Web podotkol, že v piatok sa uskutočnilo zasadnutie správnej rady Správy železníc. Podľa hovorkyne spoločnosti Nely Eberl Friebovej sa na ňom o zásahu polície ani odvolaní Svobodu nehovorilo a riaditeľom naďalej zostáva.

Utorkový zásah NCOZ sa podľa servera Seznam Zprávy či webu Odkryto.cz týkal zákaziek Správy železníc a Riaditeľstva ciest a diaľnic. Išlo údajne napríklad o obnovu železničného uzla v Pardubiciach za takmer sedem miliárd korún či stavbu stanice v Brne. Policajti sa podľa médií zaujímali o dokumenty k tendrom, pre ktoré si prišli do stavebných spoločností.

Zdroj: Info.sk, TASR
