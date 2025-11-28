  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 28.11.2025Meniny má Henrieta
Bratislava

Humánny pokrok pokračuje v kampani Kaprie peklo, rybári tvrdenia odmietajú

  • DNES - 15:37
  • Bratislava
Humánny pokrok pokračuje v kampani Kaprie peklo, rybári tvrdenia odmietajú

Organizácia Humánny pokrok uspela na súde v spore o svoju kampaň Kaprie peklo, ktorá kritizuje praktiky predaja živých kaprov pred Vianocami.

Súd zamietol návrh Združenia chovateľov rýb na nariadenie neodkladného opatrenia, ktoré malo zastaviť šírenie materiálov kampane. Cieľom Humánneho pokroku je upozorniť na utrpenie rýb a potrebu humanizovať zaobchádzanie s nimi. Rybári tvrdenia o utrpení a potrebe zásahu odmietajú.

Rozhodnutie súdu potvrdzuje, že verejný záujem a zdravý rozum majú prednosť pred ekonomickými záujmami, ktoré by odsunuli tému zodpovedného zaobchádzania so zvieratami na okraj. Verdikt jasne ukazuje, že chovatelia rýb sa nemôžu schovávať pred zodpovednosťou za to, v akých podmienkach počas predaja končia milióny kaprov,“ uviedol riaditeľ Humánneho pokroku Martin Smrek. S tvrdeniami o nevhodných podmienkach života kaprov rybári nesúhlasia.

Humánny pokrok ďalej priblížil, že iniciatívu za ukončenie ambulantného predaja živých kaprov doteraz podporilo takmer 25.000 ľudí prostredníctvom petície kampane Kaprie peklo. Organizácia uviedla, že mesto Žilina a najväčšie slovenské maloobchodné reťazce sa už rozhodli tento spôsob predaja na svojich pozemkoch nepovoľovať a zaviazali sa skončiť s predajom živých kaprov na svojich pozemkoch.

Podľa Združenia chovateľov rýb to však znamená to, že ľudia si pred obchodnými reťazcami už nemôžu kúpiť kvalitného a živého kapra od slovenských chovateľov zo slovenských rybníkov, zatiaľ čo obchody ponúkajú dovoz z Chorvátska, Ruska, Číny či Argentíny. Tvrdenia Humánneho pokroku rybári skritizovali a zároveň vyvrátili.

Chovatelia rýb na Slovensku sa však nevzdávajú a naďalej si budú plniť svoju nezastupiteľnú úlohu v potravinovej bezpečnosti a sebestačnosti. Budú naďalej zásobovať slovenský trh kvalitnou a čerstvou potravinou, akou ryba bez pochyby je. Naďalej sa budeme brániť proti znevažovaniu našej práce aktivistami, ktorí sa snažia vnucovať svoje stravovacie návyky iným, na základe lží, klamstiev a poloprávd, nemajúc náhradné riešenia,“ uviedlo združenie.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Audit dotačnej výzvy úradu podpredsedu vlády je vo finále

Audit dotačnej výzvy úradu podpredsedu vlády je vo finále

DNES - 14:59Ekonomické

Audit spochybňovaných dotačných výziev Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku je už „vo finále“.

Namiesto vlakov musia jazdiť autobusy: ZSSK chýbajú rušňovodiči

Namiesto vlakov musia jazdiť autobusy: ZSSK chýbajú rušňovodiči

DNES - 14:39Ekonomické

Situácii nepomáha návrh Ministerstva dopravy SR o umiestnení kamier do rušňov.

Lyžiarske stredisko Jasná spustilo do prevádzky prvú zjazdovku

Lyžiarske stredisko Jasná spustilo do prevádzky prvú zjazdovku

DNES - 13:54Ekonomické

Lyžiarske stredisko Jasná v Demänovskej Doline v piatok spustilo do prevádzky prvú zjazdovku Chaletová i tri bežecké trate.

Drucker: Slovensko podáva 7. žiadosť o platbu z plánu obnovy za 760 miliónov

Drucker: Slovensko podáva 7. žiadosť o platbu z plánu obnovy za 760 miliónov

DNES - 13:31Ekonomické

Slovensko v piatok podáva siedmu žiadosť o platbu z plánu obnovy v hodnote viac ako 760 miliónov eur.

Vosveteit.sk
„Aspoň nespadol a nerozpadol sa ako naposledy.“ Putin si pozrel humanoidného robota naživo. Z výrazu jeho tváre je jasné, že toto žiadna revolúcia nebude„Aspoň nespadol a nerozpadol sa ako naposledy.“ Putin si pozrel humanoidného robota naživo. Z výrazu jeho tváre je jasné, že toto žiadna revolúcia nebude
AKTUÁLNE: Technologický gigant, ktorý pôsobí aj na Slovensku, vymení tisíce ľudí za umelú inteligenciuAKTUÁLNE: Technologický gigant, ktorý pôsobí aj na Slovensku, vymení tisíce ľudí za umelú inteligenciu
USA majú novú útočnú ponorku. USS Massachusetts otvára dvere generácii, ktorá unesie trojnásobok rakietUSA majú novú útočnú ponorku. USS Massachusetts otvára dvere generácii, ktorá unesie trojnásobok rakiet
Otec umelej inteligencie varuje, AI môže už čoskoro priniesť scenár, ktorý nie je dobrý pre budúcnosť ľudstvaOtec umelej inteligencie varuje, AI môže už čoskoro priniesť scenár, ktorý nie je dobrý pre budúcnosť ľudstva
„V Taganrogu niečo horí.“ Unikát ruského letectva je preč, Ukrajina trafila a vážne poškodila experimentálny laserový prototyp A-60„V Taganrogu niečo horí.“ Unikát ruského letectva je preč, Ukrajina trafila a vážne poškodila experimentálny laserový prototyp A-60
Elektromobilová revolúcia možno nebude. Dieselové motory môžu byť zachránené, vedci ukázali prelomElektromobilová revolúcia možno nebude. Dieselové motory môžu byť zachránené, vedci ukázali prelom
Veľká streamovacia služba si pre nás pripravila naozaj bohaté Vianoce: Toto sú filmové a seriálové novinky, ktoré prídu už čoskoroVeľká streamovacia služba si pre nás pripravila naozaj bohaté Vianoce: Toto sú filmové a seriálové novinky, ktoré prídu už čoskoro
Tvoj Samsung schováva funkciu, ktorú používatelia roky prehliadajú. Zásadne ti zjednoduší multitasking, no najprv ju musíš aktivovaťTvoj Samsung schováva funkciu, ktorú používatelia roky prehliadajú. Zásadne ti zjednoduší multitasking, no najprv ju musíš aktivovať
Americká firma stavia „vesmírne delo“, ktoré môže vystreliť satelit až 23-krát rýchlejšie než zvuk a úplne zmeniť ceny štartovAmerická firma stavia „vesmírne delo“, ktoré môže vystreliť satelit až 23-krát rýchlejšie než zvuk a úplne zmeniť ceny štartov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP