  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 3.12.2025Meniny má Oldrich
Bratislava

Vypijete viac ako partner? Vedci majú pre vás nepríjemnú správu!

  • DNES - 19:40
  • New York
Vypijete viac ako partner? Vedci majú pre vás nepríjemnú správu!

Na kvalitu manželského zväzku vyplýva aj rozdielna miera konzumácie alkoholu u partnerov, tvrdí výskum.

Kompatibilita v návykoch pri pití alkoholu patrí medzi významné ukazovatele kvality vzťahu. S takýmto zistením prišla štúdia University of Buffalo, podľa ktorej partneri, ktorí pijú rozdielne množstvo alkoholu, sú vo vzťahu menej spokojní.

Ako približuje denník Daily Mail, páry, ktoré pijú alkohol v približne rovnakej miere, opisujú svoj vzťah ako šťastnejší. Výskum sa odvoláva na zistenie z roku 2012, ale aj štúdiu publikovanú v časopise Journal of Consulting and Clinical Psychology.

Záleží na kvantite aj kvalite

Ako približuje ďalší výskum z roku 2005, pre manželské páry je dôležité nielen rovnaké množstvo bežne vypitého alkoholu, ale aj kvalita času stráveného pri poháriku.

„Tieto výsledky naznačujú, že pitie alkoholu je jedným zo spôsobov socializácie vo vzťahu, a zlepšuje komunikáciu medzi partnermi, čím aj podporuje spokojnosť v manželstve.“

Vedci ďalej poznamenávajú, že nesúlad v množstve vypitého alkoholu medzi partnermi často vedie aj k vyššiemu riziku rozvodu. Takýto scenár pritom najviac postihuje páry, kde žena pije viac alkoholu ako muž.

Autori výskumu na záver dodávajú, že ich výsledky nepodporujú konzumáciu alkoholu ako takú, ale skôr zdôrazňujú súlad medzi partnermi. „Konzumácia alkoholu v menšom objeme a primárne vtedy, keď sú partneri spolu, môže mať pozitívnu funkciu,“ dodali vedci.

Zdroj: Info.sk, DP, dailymail.co.uk
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Ako zistiť, či bude snežiť? Sledujte tento znak na nebi

Ako zistiť, či bude snežiť? Sledujte tento znak na nebi

DNES - 18:34Zaujímavosti

To, či bude snežiť, zistíte aj bez predpovede. Ktorý znak na nebi to naznačuje?

Ohromujúce video vlka: Takto prekabátil rybárov, ide o prelomové správanie

Ohromujúce video vlka: Takto prekabátil rybárov, ide o prelomové správanie

VČERA - 18:40Zaujímavosti

Vedci doteraz netušili, že vlci sú schopní takéhoto správania.

Prekvapivý objav: Toto majú ľudia spoločné so zlatými retrievermi

Prekvapivý objav: Toto majú ľudia spoločné so zlatými retrievermi

VČERA - 15:38Zaujímavosti

Zlatí retrieveri a ľudia zdieľajú viac, než sme si doteraz mysleli.

Vosveteit.sk
DragonFire je realita. Britský laser trafí mincu na kilometer a drony mu neuniknú ani pri 650 km/hDragonFire je realita. Britský laser trafí mincu na kilometer a drony mu neuniknú ani pri 650 km/h
Tento molekulárny spínač pomáha rakovine prežiť nehostinné podmienky: Vedci našli spôsob, ako ho vypnúť.Tento molekulárny spínač pomáha rakovine prežiť nehostinné podmienky: Vedci našli spôsob, ako ho vypnúť.
V Černobyle existuje huba, ktorá miluje radiáciu: Pozerá sa po nej aj NASA, ako po materiáli, ktorý nám otvorí vesmírV Černobyle existuje huba, ktorá miluje radiáciu: Pozerá sa po nej aj NASA, ako po materiáli, ktorý nám otvorí vesmír
Najväčšia záhada vesmíru stará 90 rokov sa možno práve vyriešila. Toto žiarenie nemalo existovaťNajväčšia záhada vesmíru stará 90 rokov sa možno práve vyriešila. Toto žiarenie nemalo existovať
Samsung predstavil Galaxy Z TriFold, hybrid medzi tabletom a tradičným smartfónom, ktorý tlačí na hranicu možnostíSamsung predstavil Galaxy Z TriFold, hybrid medzi tabletom a tradičným smartfónom, ktorý tlačí na hranicu možností
Toto je nový špionážny plán Moskvy a nie je to vtip. Holuby s čipmi môžu obísť každý radar a dostať sa kamkoľvekToto je nový špionážny plán Moskvy a nie je to vtip. Holuby s čipmi môžu obísť každý radar a dostať sa kamkoľvek
Máš básnické črevo? Potom ti AI pomôže postaviť jadrovú bombu: Verše sú nový spôsob, ako obísť bezpečnostné protokoly veľkých modelovMáš básnické črevo? Potom ti AI pomôže postaviť jadrovú bombu: Verše sú nový spôsob, ako obísť bezpečnostné protokoly veľkých modelov
Čína obrátila hypersonický priemysel naruby: Raketa YKJ-1000 stojí zlomok ceny, krajina plánuje masovú výrobuČína obrátila hypersonický priemysel naruby: Raketa YKJ-1000 stojí zlomok ceny, krajina plánuje masovú výrobu
Po smiešnych „spätných zrkadlách“ Rusko prekvapilo oveľa drastickejšou zmenou: Shahedy sa stali skutočne obávanými protivníkmiPo smiešnych „spätných zrkadlách“ Rusko prekvapilo oveľa drastickejšou zmenou: Shahedy sa stali skutočne obávanými protivníkmi
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP