Vypijete viac ako partner? Vedci majú pre vás nepríjemnú správu!
- DNES - 19:40
- New York
Na kvalitu manželského zväzku vyplýva aj rozdielna miera konzumácie alkoholu u partnerov, tvrdí výskum.
Kompatibilita v návykoch pri pití alkoholu patrí medzi významné ukazovatele kvality vzťahu. S takýmto zistením prišla štúdia University of Buffalo, podľa ktorej partneri, ktorí pijú rozdielne množstvo alkoholu, sú vo vzťahu menej spokojní.
Ako približuje denník Daily Mail, páry, ktoré pijú alkohol v približne rovnakej miere, opisujú svoj vzťah ako šťastnejší. Výskum sa odvoláva na zistenie z roku 2012, ale aj štúdiu publikovanú v časopise Journal of Consulting and Clinical Psychology.
Záleží na kvantite aj kvalite
Ako približuje ďalší výskum z roku 2005, pre manželské páry je dôležité nielen rovnaké množstvo bežne vypitého alkoholu, ale aj kvalita času stráveného pri poháriku.
„Tieto výsledky naznačujú, že pitie alkoholu je jedným zo spôsobov socializácie vo vzťahu, a zlepšuje komunikáciu medzi partnermi, čím aj podporuje spokojnosť v manželstve.“
Vedci ďalej poznamenávajú, že nesúlad v množstve vypitého alkoholu medzi partnermi často vedie aj k vyššiemu riziku rozvodu. Takýto scenár pritom najviac postihuje páry, kde žena pije viac alkoholu ako muž.
Autori výskumu na záver dodávajú, že ich výsledky nepodporujú konzumáciu alkoholu ako takú, ale skôr zdôrazňujú súlad medzi partnermi. „Konzumácia alkoholu v menšom objeme a primárne vtedy, keď sú partneri spolu, môže mať pozitívnu funkciu,“ dodali vedci.
