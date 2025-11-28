  • Články
Bratislava

Namiesto vlakov musia jazdiť autobusy: ZSSK chýbajú rušňovodiči

Situácii nepomáha návrh Ministerstva dopravy SR o umiestnení kamier do rušňov.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) nasadila od štvrtka (27. 11.) v úseku Kúty - Skalica namiesto vlakov autobusy. Dôvodom je nedostatok rušňovodičov. Ide o dočasnú prevádzkovú situáciu. Pre TASR to uviedol hovorca ZSSK Ján Baček. Výkonný riaditeľ Asociácie železničných dopravcov Slovenska Patrik Benka pre TASR skonštatoval, že situácii nepomáha aj návrh Ministerstva dopravy SR o umiestnení kamier do rušňov.

Baček ozrejmil, že na spomínanom úseku bude v piatok a sobotu (29. 11.) zabezpečená náhradná autobusová doprava namiesto niekoľkých párov vlakov. Náhradné autobusy budú zabezpečené v piatok pre spoje

Osobný vlak (Os) 2430 na trati Kúty 19.02 h - Skalica 19.29 h, Os 2433 Skalica 20.31 h - Kúty 20.59 h a v sobotu Os 2401 Skalica 04.11 h - Kúty 04.39 h, Os 2402 Kúty 04.42 h - Skalica 05.09 h a Os 2405 v úseku Skalica 06.14 h - Kúty 06.42 h.

Dočasná úprava podľa Bačeka súvisí s aktuálnym personálnym zabezpečením prevádzky. „V posledných týždňoch situáciu ovplyvnili práceneschopnosti zamestnancov, preto bolo potrebné presunúť kapacity na najvyužívanejšie trate,“ zhrnul. Rušňovodiči pritom musia dodržiavať zákonom stanovené režimy práce a oddychu, ktoré sú dôležité pre bezpečnú prevádzku.

Doplnil, že stav sa dlhodobo zlepšuje a od minulého roka klesli podstavy rušňovodičov. Zlepšenie očakávajú aj s novým grafikonom. „Ak bude potrebné, podobné opatrenia na iných tratiach budú prijímané operatívne podľa vývoja situácie,“ doplnil a cestujúcim odporučil priebežne sledovať aktuálne informácie na komunikačných kanáloch dispečingu ZSSK.

Benka uviedol, že Slovensko potrebuje pre železnice zmysluplný plán, zmysluplné financovanie a dotiahnutú realizáciu projektov bez ohľadu na to, kto je na čele vlády. Dúfa, že keď ak vláda prijme zmysluplnú stratégiu, bude na desať či 15 rokov záväzná. „V spolupráci s Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy sme pripravili koncept návrhu zákona o národnej dopravnej infraštruktúre, ktorý by tieto problémy riešil,“ ozrejmil.

V súvislosti s kamerami hovorí o opatrnosti. „So zavedením kamier by som narábal veľmi opatrne. Sú na to dva pohľady, jedným je súkromie rušňovodičov a ich nedostatok. Toto ich teda asi neprivedie do rušňa. Druhá vec je, že oni sú naozaj zodpovední za ľudí, čo za sebou vezú,“ doplnil.

Zdroj: Info.sk, TASR
