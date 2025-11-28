  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 28.11.2025Meniny má Henrieta
Bratislava

Energetickú závislosť Maďarska od Ruska považuje väčšina Maďarov za riziko

  • DNES - 14:17
  • Budapešť
Energetickú závislosť Maďarska od Ruska považuje väčšina Maďarov za riziko

Závislosť Maďarska na dodávkach energií z Ruska považuje 62 percent Maďarov za riskantnú.

Podľa servera 24.hu to vyplýva z výsledkov reprezentatívneho prieskumu, ktorý v novembri uskutočnil Inštitút IDEA spoločne s Inštitútom pre politiku Energiaklub, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa prieskumu si 78 percent opýtaných uvedomuje maďarskú závislosť na ruských energiách, avšak nepovažuje ju nevyhnutne za jeden z najpálčivejších problémov v krajine. Takmer tretina dospelej populácie si myslí, že táto závislosť je vážnym problémom.

Ak by to mohlo zmierniť energetickú závislosť Maďarska, necelá polovica opýtaných by bola ochotná zaplatiť o niečo viac za energiu, ktorú spotrebúva. Väčšina z nich by však akceptovala len symbolický nárast nákladov.

V roku 2023 pochádzalo približne 70 percent ropy a 62 percent zemného plynu dovezeného do Maďarska priamo z Ruska.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Orbán vyjadril Putinovi nádej, že mierové plány povedú k prímeriu a mieru

Orbán vyjadril Putinovi nádej, že mierové plány povedú k prímeriu a mieru

DNES - 12:52Zahraničné

Maďarsko má záujem o mier a naozaj dúfa, že predložené návrhy povedú k prímeriu a mieru. Ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi to povedal v Moskve predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.

Orbán s delegáciou priletel do Moskvy, stretne sa s Putinom

Orbán s delegáciou priletel do Moskvy, stretne sa s Putinom

DNES - 12:32Zahraničné

Lietadlo maďarských ozbrojených síl s delegáciou premiéra Viktora Orbána, ktorú má prijať ruský prezident Vladimir Putin, pristálo v piatok dopoludnia na moskovskom medzinárodnom letisku Vnukovo.

V Jermakovej kancelárii zasahujú protikorupčné orgány

V Jermakovej kancelárii zasahujú protikorupčné orgány

DNES - 9:41Zahraničné

Národný protikorupčný úrad Ukrajiny a Špeciálna protikorupčná prokuratúra od piatkového rána vykonávajú prehliadku v kancelárii Andrija Jermaka, šéfa úradu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Putin sa v piatok stretne s Orbánom v Moskve

Putin sa v piatok stretne s Orbánom v Moskve

DNES - 8:42Zahraničné

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok ráno pre tlačovú agentúru TASS potvrdil, že ruský prezident Vladimir Putin neskôr v ten istý deň prijme v Moskve maďarského premiéra Viktora Orbána.

Vosveteit.sk
„Aspoň nespadol a nerozpadol sa ako naposledy.“ Putin si pozrel humanoidného robota naživo. Z výrazu jeho tváre je jasné, že toto žiadna revolúcia nebude„Aspoň nespadol a nerozpadol sa ako naposledy.“ Putin si pozrel humanoidného robota naživo. Z výrazu jeho tváre je jasné, že toto žiadna revolúcia nebude
AKTUÁLNE: Technologický gigant, ktorý pôsobí aj na Slovensku, vymení tisíce ľudí za umelú inteligenciuAKTUÁLNE: Technologický gigant, ktorý pôsobí aj na Slovensku, vymení tisíce ľudí za umelú inteligenciu
USA majú novú útočnú ponorku. USS Massachusetts otvára dvere generácii, ktorá unesie trojnásobok rakietUSA majú novú útočnú ponorku. USS Massachusetts otvára dvere generácii, ktorá unesie trojnásobok rakiet
Otec umelej inteligencie varuje, AI môže už čoskoro priniesť scenár, ktorý nie je dobrý pre budúcnosť ľudstvaOtec umelej inteligencie varuje, AI môže už čoskoro priniesť scenár, ktorý nie je dobrý pre budúcnosť ľudstva
„V Taganrogu niečo horí.“ Unikát ruského letectva je preč, Ukrajina trafila a vážne poškodila experimentálny laserový prototyp A-60„V Taganrogu niečo horí.“ Unikát ruského letectva je preč, Ukrajina trafila a vážne poškodila experimentálny laserový prototyp A-60
Elektromobilová revolúcia možno nebude. Dieselové motory môžu byť zachránené, vedci ukázali prelomElektromobilová revolúcia možno nebude. Dieselové motory môžu byť zachránené, vedci ukázali prelom
Veľká streamovacia služba si pre nás pripravila naozaj bohaté Vianoce: Toto sú filmové a seriálové novinky, ktoré prídu už čoskoroVeľká streamovacia služba si pre nás pripravila naozaj bohaté Vianoce: Toto sú filmové a seriálové novinky, ktoré prídu už čoskoro
Tvoj Samsung schováva funkciu, ktorú používatelia roky prehliadajú. Zásadne ti zjednoduší multitasking, no najprv ju musíš aktivovaťTvoj Samsung schováva funkciu, ktorú používatelia roky prehliadajú. Zásadne ti zjednoduší multitasking, no najprv ju musíš aktivovať
Americká firma stavia „vesmírne delo“, ktoré môže vystreliť satelit až 23-krát rýchlejšie než zvuk a úplne zmeniť ceny štartovAmerická firma stavia „vesmírne delo“, ktoré môže vystreliť satelit až 23-krát rýchlejšie než zvuk a úplne zmeniť ceny štartov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP