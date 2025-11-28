Energetickú závislosť Maďarska od Ruska považuje väčšina Maďarov za riziko
Závislosť Maďarska na dodávkach energií z Ruska považuje 62 percent Maďarov za riskantnú.
Podľa servera 24.hu to vyplýva z výsledkov reprezentatívneho prieskumu, ktorý v novembri uskutočnil Inštitút IDEA spoločne s Inštitútom pre politiku Energiaklub, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa prieskumu si 78 percent opýtaných uvedomuje maďarskú závislosť na ruských energiách, avšak nepovažuje ju nevyhnutne za jeden z najpálčivejších problémov v krajine. Takmer tretina dospelej populácie si myslí, že táto závislosť je vážnym problémom.
Ak by to mohlo zmierniť energetickú závislosť Maďarska, necelá polovica opýtaných by bola ochotná zaplatiť o niečo viac za energiu, ktorú spotrebúva. Väčšina z nich by však akceptovala len symbolický nárast nákladov.
V roku 2023 pochádzalo približne 70 percent ropy a 62 percent zemného plynu dovezeného do Maďarska priamo z Ruska.
