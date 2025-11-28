  • Články
Lyžiarske stredisko Jasná spustilo do prevádzky prvú zjazdovku

  • DNES - 13:54
  Demänovská Dolina
Lyžiarske stredisko Jasná v Demänovskej Doline v piatok spustilo do prevádzky prvú zjazdovku Chaletová i tri bežecké trate.

Slávnostné oficiálne otvorenie zimnej sezóny sa uskutoční v sobotu (29. 11.). Stredisko o tom informovalo na svojom webe.

V piatok lyžiari zažijú prvé večerné lyžovanie v novej zimnej sezóne. Počas sezóny bude večerné lyžovanie každú stredu, piatok a sobotu od 18.00 h do 21.00 h. „Od piatka začínajú premávať aj skibusy na večerné lyžovanie z Liptovského Mikuláša do Jasnej a v prevádzke budú každý deň konania večerného lyžovania,“ uviedli zo strediska.

Na severnej strane Chopka bude od soboty v prevádzke sedem zjazdoviek a na južnej strane šesť zjazdoviek, čo spolu predstavuje spustenie 17 kilometrov zjazdoviek.

Zdroj: Info.sk, TASR
