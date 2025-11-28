Drucker: Slovensko podáva 7. žiadosť o platbu z plánu obnovy za 760 miliónov
- DNES - 13:31
- Bratislava
Slovensko v piatok podáva siedmu žiadosť o platbu z plánu obnovy v hodnote viac ako 760 miliónov eur.
Po kladnom posúdení Európskou komisiou (EK) by tieto peniaze mohlo získať v marci budúceho roka. Po piatkovom rokovaní vlády to uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), ktorý je poverený vedením Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
„Táto platba zahŕňa viaceré investície, ktoré zlepšujú život ľuďom na Slovensku. Naozaj cez všetky sféry života a životných situácií,“ zhodnotil Drucker. Spomenul napríklad debarierizáciu stredných škôl, rozšírenie kapacít domácej ošetrovateľskej starostlivosti, podporu ambulancií primárnej starostlivosti, rozšírenie a obnovu siete mobilných hospicov, či vzdelávanie v zdravotníctve. Slovensko v žiadosti deklaruje aj reformu v oblasti budov štátnej správy, schválenie akčného plánu pre vodík alebo zapojenie nemocníc do systému centrálneho riadenia.
Slovensko tiež musí EK v rámci žiadosti predložiť dôkazy o splnení niektorých doteraz neuzavretých oblastí. „Sú tu asi tri oblasti, kde ešte budeme musieť v priebehu ďalších 60 dní tieto dôkazy doplniť, pretože nie všetky boli spracované. Ale je to štandardný proces, ktorý sa deje nielen u nás na Slovensku, ale vo všetkých členských krajinách. Následne by mala Európska komisia všetky tieto veci posúdiť. Z celého toho procesu očakávame, že peniaze by mali prísť na účet niekedy v marci budúceho roka,“ avizoval Drucker.
Zároveň upozornil, že Slovensko čaká v budúcom roku ôsma a deviata žiadosť o platbu, ktorými by sa mal plán obnovy uzavrieť a sú s nimi spojené viaceré riziká. „Máme rozbehnutých mnoho investičných projektov a budeme ich musieť všetky preukázať, zúčtovať. Tu nastávajú isté riziká a ja chcem, aby sme o nich začali rozprávať,“ zdôraznil Drucker.
Úrad podpredsedu vlády podľa neho komunikuje so všetkými rezortmi a realizáciu projektov vyhodnocujú na týždennej báze. Poukázal na to, že problémy v mnohých oblastiach zdedili po predchádzajúcich vládach. „Stav, v ktorom táto vláda preberala plán obnovy a odolnosti na konci októbra 2023 bol taký, že plán obnovy a odolnosti z hľadiska práve týchto realizačných investičných projektov bol v absolútne katastrofálnom stave,“ zhodnotil Drucker. Týka sa to podľa neho napríklad investícií do výstavby a rekonštrukcie nemocníc, ale napríklad aj oblasti školstva.
Medzi najvýznamnejšie riziká, čo sa týka ôsmej a deviatej platby, patrí podľa Druckera digitalizácia životných situácií, ktorú zastrešuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Ak sa tento projekt nezvládne, hrozia pokuty vo výške desiatok miliónov eur. Problém je tiež v oblasti dopravy a v oblasti Obchodného registra, v obidvoch hrozí 30 miliónová sankcia za nesplnenie.
„Na čo budeme tlačiť, aby aj rezort MIRRI prestal špekulovať a začali realizovať tie komponenty, ktoré sú potrebné. Samozrejme, že musia byť v súlade s verejným obstarávaním, musia byť transparentné tie procesy, ale musí sa to celé doručiť,“ dodal Drucker.
